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استئناف الأسبوع الخامس من امتحانات الثانوية الأزهرية بشمال سيناء

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استئناف الأسبوع الخامس من امتحانات الثانوية الأزهرية بشمال سيناء استئناف الأسبوع الخامس من امتحانات الثانوية الأزهرية بشمال سيناء

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استؤنفت امتحانات الثانوية الأزهرية، اليوم السبت، حيث يؤدي عدد 174 طالبا وطالبة بالقسم العلمي امتحان مادة الحديث في أول أيام الأسبوع الخامس من الامتحانات.

وقال محسن أبوالقاسم رئيس الادارة المركزية للمنطقة الازهرية بشمال سيناء، إن الطلبة يؤدون الامتحان في عدد 7 لجان موزعة على مختلف مدن المحافظة، لافتًا إلى عدم تلقي غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المنطقة بالعريش، خلال الفترة الماضية، أي شكاوى أو إخطارات، فيما لم تسجل أي إصابات اشتباه بفيروس كورونا المستجد بين الطلبة والملاحظين.

فيما قال محمد عبدالعظيم مدير عام المنطقة الأزهرية للعلوم الثقافية وشؤون الطلاب، إنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية في التباعد بين الطلاب، وتطهير اللجان قبل بدء الامتحانات وتوقيع الكشف الطبي على الطلاب قبل دخول اللجان، مع وجود طبيب أو زائرة صحية داخل كل معهد به لجان امتحانية.

المصرى اليوم

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