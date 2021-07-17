شاهد.. الحجاج يسعون بين الصفا والمروة في جو مفعم بالإيمان والطمأنينة

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وسط إجراءات احترازية وخدمات متكاملة للعناية والرعاية بضيوف الرحمن

رصدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ وصول طلائع حجاج بيت الله الحرام إلى المسجد الحرام لأداء طواف القدوم، وسط إجراءات احترازية نفّذتها الجهات العاملة بالحرم المكي.

وأظهرت الصور من داخل المسجد الحرام حجاج بيت الله وهم يطوفون حول الكعبة المشرّفة ويسعون بين الصفا والمروة في جو مفعم بالإيمان والطمأنينة ووسط خدمات متكاملة قدّمتها المملكة في سبيل الاهتمام والعناية والرعاية بضيوف الرحمن.

وتظهر اللقطات تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، حيث حدّدت وزارة الحج والعمرة اليومين السابع والثامن لاستقبال الحجاج عن طريق مراكز مخصّصة لاستقبالهم على منافذ مكة المكرّمة؛ عددها أربعة مراكز، من خلالها يتم نقل ضيوف الرحمن عبر حافلات وبشكلٍ مجدولٍ إلى الحرم المكي، ومن ثم إلى مشعر مِنى.