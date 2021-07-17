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متحدث "الحج والعمرة": جداول التفويج وحركة الحافلات تقع تحت مراقبة تقنية

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متحدث "الحج والعمرة": جداول التفويج وحركة الحافلات تقع تحت مراقبة تقنية متحدث "الحج والعمرة": جداول التفويج وحركة الحافلات تقع تحت مراقبة تقنية
"سعيد": الأعداد وُزعت على 10 فترات تشغيلية خلال اليوم لضمان التباعد الجسدي

متحدث

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة المهندس هشام سعيد؛ أن الآليات والخطط التنفيذية التي عملت الوزارة فيها مع جميع الجهات ذات العلاقة في الفترة السابقة، بأن تكون الأعداد موزعة على 10 فترات تشغيلية خلال اليوم الواحد؛ يراعى فيها عمليات التفويج حسب الأوقات المعتمدة لتلافي عمليات التكدُّس مع مراعاة الطاقة الاستيعابية في المراكز، وفي الحرمين لضمان التباعد الجسدي للحجاج.

وأشار سعيد؛ إلى أنه توجد مراقبة تقنية على جداول التفويج وحركات تتبع الحافلات لضمان المتابعة واتخاذ الإجراءات الصحيحة في حينها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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