أخبار عاجلة

أولمبياد طوكيو 2020.. مصطفى الجمل يودع منافسات رمي المطرقة بألعاب القوى -
المصري يشكو لاعبه رسميًا.. والخولي يكشف موقف عمر كمال -
رفع 9 آلاف طن مخلفات من 4 أحياء في الجيزة -
«إنتر ميلان» يدرس عرض «لاوتارو مارتينيز» للبيع -
«يوفنتوس» يفشل فى حسم صفقة «لوكاتيلى» -
أولمبياد طوكيو 2020.. سما فاروق تحتل المركز السابع في منافسات الكاياك -
«المصرى اليوم» داخل «مدقات» مسار القطار السريع -
مصطفى قنديل.. استخدم الذكاء الاصطناعى لحل مشكلة التكدس المرورى -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
نقل راشد الغنوشي إلى المستشفى العسكري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بالصور.. مدير الأمن العام يتفقّد الجهات الأمنية المشاركة في الحج

Print
وقف على الاستعدادات القائمة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام

بالصور.. مدير الأمن العام يتفقّد الجهات الأمنية المشاركة في الحج

تفقّد مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية للحج الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، الجهات الأمنية المشاركة في تنفيذ الخطط الأمنية في المشاعر المقدّسة والطوق الأمني حولها.

وشملت الجولة التفقدية جميع قيادة قوات أمن الحج والجهات الأمنية المساندة، للوقوف على الاستعدادات القائمة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، واستمع لشرحٍ من القادة الميدانيين عن آلية تنفيذ الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية.

بالصور.. مدير الأمن العام يتفقّد الجهات الأمنية المشاركة في الحج

بالصور.. مدير الأمن العام يتفقّد الجهات الأمنية المشاركة في الحج

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"ريف" يعلن تبسيط إجراءات الحصول على الدعم المباشر للمحاصيل الزراعية كافة

"ريف" يعلن تبسيط إجراءات الحصول على الدعم المباشر للمحاصيل الزراعية كافة

"ريف" يعلن تبسيط إجراءات الحصول على الدعم المباشر للمحاصيل الزراعية كافة

"ريف" يعلن تبسيط إجراءات الحصول على الدعم المباشر للمحاصيل الزراعية كافة

"الأرصاد" تنبه عسير: أمطار وضباب وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية

"الأرصاد" تنبه عسير: أمطار وضباب وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية

"هيئة الفضاء" تعزز شراكتها مع إيرباص ومجموعة من الشركات الأوروبية

"هيئة الفضاء" تعزز شراكتها مع إيرباص ومجموعة من الشركات الأوروبية