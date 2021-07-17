بالصور.. مدير الأمن العام يتفقّد الجهات الأمنية المشاركة في الحج

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وقف على الاستعدادات القائمة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام

تفقّد مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية للحج الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، الجهات الأمنية المشاركة في تنفيذ الخطط الأمنية في المشاعر المقدّسة والطوق الأمني حولها.

وشملت الجولة التفقدية جميع قيادة قوات أمن الحج والجهات الأمنية المساندة، للوقوف على الاستعدادات القائمة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، واستمع لشرحٍ من القادة الميدانيين عن آلية تنفيذ الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية.