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"الأرصاد": استمرار هطول الأمطار الرعدية وزخات البَرَد على نجران والرياض والربع الخالي والشرقية

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"الأرصاد": استمرار هطول الأمطار الرعدية وزخات البَرَد على نجران والرياض والربع الخالي والشرقية "الأرصاد": استمرار هطول الأمطار الرعدية وزخات البَرَد على نجران والرياض والربع الخالي والشرقية
رياح سطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على مكة وسحب رعدية بالمرتفعات

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياحٍ نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البَرَد على مناطق نجران، الرياض، الربع الخالي، والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية، كما يتوقع تكوُّن السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير؛ قد تمتد إلى مرتفعات الباحة، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من منطقتَي مكة المكرّمة والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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