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توافد طلاب الثانوية العامة علي لجان الامتحانات لأداء مادة الكيمياء

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توافد طلاب الثانوية العامة علي لجان الامتحانات لأداء مادة الكيمياء توافد طلاب الثانوية العامة علي لجان الامتحانات لأداء مادة الكيمياء

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بدأ طلاب القسم العلمي بالثانوية العامة بشمال سيناء، في التوافد على لجان الامتحانات لأداء امتحان مادة الكيمياء.

وقال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن الامتحانات يؤديها عدد 2075 طالبا وطالبة موزعين على 23 لجنة الكترونية وورقية على مستوى المحافظة.

وأشار إلى تطهير وتعقيم اللجان قبل بدء الامتحانات إلى جانب الكشف على الطلاب والتأكيد على ارتداء الكمامات الواقية ومراعاة التباعد الاجتماعى فيما بينهم، منوها إلى وصول الطلاب مبكرا إلى مقر اللجان قبل موعد الامتحان المحدد لانهاء اجراءات التعقيم والاجراءات الأمنية .

وأعلن عن تشكيل غرفة عمليات رئيسية في ديوان عام المديرية بالعريش وغرف عمليات أخرى فرعية في الادارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات وحل المشكلات الطارئة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة .

المصرى اليوم

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