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الموافقة علي تمويل 23 مشروع لتربية الأغنام في مدينة رفح

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الموافقة علي تمويل 23 مشروع لتربية الأغنام في مدينة رفح الموافقة علي تمويل 23 مشروع لتربية الأغنام في مدينة رفح

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وافق الصندوق الدوار للتنمية وترشيد الطاقة للمشروعات، بديوان عام محافظة شمال سيناء، على تمويل عدد 23 مشروعًا لتربية الأغنام في مدينة رفح، بقيمة 230 ألف جنيه.

وقال أسامة الشريف مدير عام الإدارة العامة للإنتاج والشؤون الاقتصادية بالمحافظة، إنه تمت الموافقة على تمويل عدد 23 مشروعًا لتربية الأغنام في مدينة رفح، بقيمة 320 ألف جنيه.

وأضاف الشريف، أنه تم صرف مبلغ 60 ألف فعليًا، لتنفيذ 6 مشروعات من المشروعات التي تمت الموافقة عليها لإقامة مشروعات لتربية الأغنام بمدينة رفح.

وأشار الشريف إلى أن ذلك يأتى في إطار اهتمام الدولة بدعم الأنشطة الاقتصادية، ورفع مستوى المعيشة وزيادة دخل الأسر الفقيرة، ومحدودى الدخل، وتوفير فرص عمل للشباب لحل مشكلة البطالة.

المصرى اليوم

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