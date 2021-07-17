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تعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة والأزهرية بشمال سيناء

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تعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة والأزهرية بشمال سيناء تعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة والأزهرية بشمال سيناء

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أعلنت محافظة شمال سيناء عن رش وتعقيم جميع لجان الامتحانات للثانوية العامة والأزهرية على مستوي المحافظة، وذلك بناء على توجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وقال العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، إنه تم رش وتعقيم لجان الثانوية العامة والأزهرية بمختلف مدن المحافظة، فضلًا عن اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة المستجد طوال فترة الامتحانات، مع الاستمرار في رش وتعقيم اللجان قبل وبعد كل امتحان حفاظا على الطلاب ورؤساء اللجان والملاحظين والمراقبين وباقي العاملين.

ويؤدي طلبة الشعبة العلمية بالثانوية العامة بشمال سيناء، اليوم السبت، امتحان مادة الكيمياء، فيما يؤدي طلبة الثانوية العامة المكفوفين الامتحان في مادة الجغرافيا، بينما يؤدي طلبة القسم العلمي بالثانوية الأزهرية الامتحان في مادة الحديث.

المصرى اليوم

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