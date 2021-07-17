الألماني «توماس باخ» يثير الجدل ويزور ضحايا هيروشيما اليابانية إبان الحرب العالمية الثانية

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زار الألماني توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، صباح اليوم الجمعة، مدينة هيروشيما اليابانية، رغم الاحتجاجات الموجهة لهذه الزيارة المثيرة للجدل، على هامش الوقوف على آخر التحضيرات لاستقبال دورة الألعاب الصيفية «طوكيو 2020»، بادعاء أنه يستغل تاريخ المدينة من أجل أغراض سياسية.

وقام باخ بوضع إكليل من الزهور إلى جانب الوقوف دقيقة صمت في حديقة السلام، إحياءً لذكرى ضحايا القنبلة الذرية التي ألقتها الولايات المتحدة على المدينة قبل 76 عامًا، في نهاية الحرب العالمية الثانية.

وتنطلق دورة الألعاب الأولمبية، التي تأجلت من الصيف الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، الأسبوع المقبل في العاصمة اليابانية طوكيو، رغم مخاوف اليابانيين من مساهمة فعاليات الدورة الأولمبية في زيادة انتشار عدوى «كوفيد-19» على نطاق واسع.

واعترضت مجموعة مدنية على زيارة باخ لمدينة هيروشيما من خلال عريضة احتجاج عبر شبكة الانترنت جمعت 70 ألف توقيع بحلول اليوم الجمعة، وفي المقابل، دافع رئيس اللجنة الأولمبية الدولية عن الزيارة: «لا علاقة لنا بالسياسة».

وحاول باخ التقليل من أهمية الجدل المثار بشأن زيارة المدينة التي استقبلت أول قنبلة ذرية في التاريخ، وذلك في 6 أغسطس 1945، مشيرًا إلى أنه أراد فقط تخليد اليوم الأول للهدنة الأولمبية، وهو تقليد يرجع تاريخه إلى 3000 عام.

من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش: «أدعو جميع أطراف النزاع إلى احترام الهدنة الأولمبية خلال دورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية طوكيو 2020، يمكن للناس والأمم البناء على هذه المهلة المؤقتة لإقرار وقف دائم لإطلاق النار وإيجاد مسارات نحو سلام دائم».

وقام باخ بوضع إكليل من الزهور إلى جانب الوقوف دقيقة صمت في حديقة السلام، إحياءً لذكرى ضحايا القنبلة الذرية التي ألقتها الولايات المتحدة على المدينة قبل 76 عامًا، في نهاية الحرب العالمية الثانية.

وتنطلق دورة الألعاب الأولمبية، التي تأجلت من الصيف الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، الأسبوع المقبل في العاصمة اليابانية طوكيو، رغم مخاوف اليابانيين من مساهمة فعاليات الدورة الأولمبية في زيادة انتشار عدوى «كوفيد-19» على نطاق واسع.

واعترضت مجموعة مدنية على زيارة باخ لمدينة هيروشيما من خلال عريضة احتجاج عبر شبكة الانترنت جمعت 70 ألف توقيع بحلول اليوم الجمعة، وفي المقابل، دافع رئيس اللجنة الأولمبية الدولية عن الزيارة: «لا علاقة لنا بالسياسة».

وحاول باخ التقليل من أهمية الجدل المثار بشأن زيارة المدينة التي ضربها الأمريكان بأول قنبلة ذرية في التاريخ، وذلك في 6 أغسطس 1945،لإبان الحرب العالمية الثانية، والتي كانت ألمانياو اليابان بجانب إيطاليا يشكلون «المحور» لمواجهة الحلفاء، مشيرًا إلى أنه أراد فقط تخليد اليوم الأول للهدنة الأولمبية، وهو تقليد يرجع تاريخه إلى 3000 عام.

من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش: «أدعو جميع أطراف النزاع إلى احترام الهدنة الأولمبية خلال دورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية طوكيو 2020، يمكن للناس والأمم البناء على هذه المهلة المؤقتة لإقرار وقف دائم لإطلاق النار وإيجاد مسارات نحو سلام دائم».