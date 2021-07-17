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صحفي سعودي: المملكة أنفقت 100 مليار دولار لتهيئة مناطق شعائر الحج خلال السنوات الماضية..

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صحفي سعودي: المملكة أنفقت 100 مليار دولار لتهيئة مناطق شعائر الحج خلال السنوات الماضية.. فيديو صحفي سعودي: المملكة أنفقت 100 مليار دولار لتهيئة مناطق شعائر الحج خلال السنوات الماضية..

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قال الكاتب الصحفي السعودي نايف الحربي، إن الحج حقق نجاحًا كبيرًا بكل المقاييس في المملكة العربية ، وليس من الآن فقط بل منذ 90 عامًا إذ حج ما لا يقل عن 85 مليونًا بكل سهولة ويسر.

وأضاف «الحربي» خلال مداخلة عبر «سكايب» مع الإعلامي أحمد مجدي ببرنامج «بدون حظر» المذاع على قناة صدى البلد، أنّ المملكة العربية السعودية من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد محمد بن سلمان، إلى أصغر مواطن يتعبدون الله في خدمة ضيوف الرحمن، مضيفًا: «أننا نفتخر ونفاخر ونعمل على خدمة ضيوف الرحمن، وأشارك في الحج منذ 17 عامًا لتغطية أخبار بيت الله الحرام».

وتابع الصحفي السعودي أنّ المؤتمر الصحفي الذي عقدته المملكة العربية السعودية بالأمس بشأن الإجراءات الاحترازية للوقاية من داخل الحج، شهد خليطًا متنوعًا ضم إعلاميين وصحفيين ومسئوليين، وكان للمرأة دورًا كبيرًا.

وأردف «الحربي» أنّ 70% من المتواجدين داخل السعودية تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا، ونسبة منهم أخذوا الجرعة الثانية، مضيفًا أنه لا يؤدي الحج إلا من أخذ اللقاح، وشروط الحج هذا العام عبارة عن 60 ألف حاجًا من داخل المملكة وأن يكون العمر من 18 إلى 65 عامًا، ولا بد من الحصول على اللقاح بجرعتيه شرط لأداء فريضة الحج هذا العام مع تطبيق الاشتراطات الصحية.

وأوضح الصحفي السعودي، أنّ الاشتراك في الحج عبارة عن عملية تقنية وإلكترونية، وتختلف الأسعار حسب الحملات المتاحة، مضيفًا أن المملكة العربية السعودية تمتلك مقومات نجاح الحج وأنفقت 100 مليار دولار في تهيئة مناطق شعائر الحج خلال السنوات الماضية.

المصرى اليوم

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