فيضانات أوروبا تخلف أكثر من 100 قتيل في ألمانيا

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قالت السلطات الألمانية، مساء الجمعة، إن عدد من لقوا حتفهم في فيضانات غرب البلاد قفز إلى 103، ليصل إجمالي عدد ضحايا الفيضانات غرب أوروبا إلى نحو 120 قتيلا.

ومن جانبها صرحت أكبر شركة لتوزيع الكهرباء في ألمانيا أن التيار انقطع عن 114 ألف منزل غرب البلاد.

وتصاعدت المخاوف من حدوث مزيد من الفيضانات غرب ألمانيا الجمعة، مع احتمال تضرر سد آخر وتعرضه لشرخ، في أسوأ وفيات جماعية يشهدها هذا البلد منذ أعوام.

وتحولت مناطق كاملة إلى حطام بعدما اجتاحت فيضانات الأنهار البلدات والقرى في ولايتي نورد راين وستفاليا وراينلاند بالاتينات.

وتسببت السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة المستمرة منذ الاثنين الماضي في انهيار المنازل وتدمير عدد من الطرق والبنية التحتية.

ولا تزال بعض المدن مقطوعة عن باقي البلاد بسبب غرق الطرق وتدمير الجسور، في وقت تستمر عمليات إجلاء السكان من بعض المناطق غربي البلاد، وقد تم إعلان حالة الطوارئ في مناطق أخرى.

وضربت الفيضانات المفاجئة أجزاء من ولايتي راينلاند-بالاتينات (غرب) وشمال الراين-وستفاليا (شمال غرب) وهما أكثر الولايات اكتظاظا بالسكان، مما أدى إلى تحول الشوارع إلى أنهار، وانهيار المنازل.

وأعلنت حكومة ولاية شمال الراين-وستفاليا حالة الطوارئ، وحثت الناس على تجنب المكوث في المنطقة.

وقالت مالو دراير رئيسة وزراء راينلاند بالاتينات لإذاعة «زد دي إف» (ZDF) «المعاناة تزيد» مضيفة أن أكثر من 50 شخصا لقوا حتفهم بسبب الفيضانات بهذه الولاية فحسب. وأشارت إلى أن البنية التحتية دُمرت بالكامل وسيحتاج إصلاحها لكثير من الوقت والمال.

وكتبت حكومة شمال الراين-وستفاليا المجاورة على فيسبوك أن هناك نحو 1300 شخص في عداد المفقودين في آرفايلر جنوبي كولونيا.

وقد انهارت شبكات الهاتف المحمول في بعض المناطق التي اجتاحتها الفيضانات.

وفي منطقة إرفشتات على مسافة أبعد إلى الشمال قرب كولونيا، بات عدة أشخاص في عداد المفقودين، حسب ما قالت حكومة مقاطعة كولونيا.

وعرقل تسرب للغاز عمال الإنقاذ الذين يحاولون الوصول بالقوارب إلى السكان العالقين.

وغمر الفيضان سدا قريبا من الحدود مع بلجيكا خلال الليل، في حين كانت حالة سد آخر بين آرفايلر وإرفشتات غير مستقرة. وتجاوز منسوب المياه الحد الأقصى في عدة سدود أخرى.

وحصيلة الوفيات هي الأعلى من أي كارثة طبيعية في ألمانيا منذ فيضان بحر الشمال عام 1962 الذي أودى بحياة نحو 340 شخصا.

ويعقد برلمان منطقة شمال الراين- وستفاليا اجتماع طوارئ لمناقشة كارثة الفيضانات الجمعة.