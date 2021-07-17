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«العارف» يكتسح شباك تذاكر السينما الجمعة

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«العارف» يكتسح شباك تذاكر السينما الجمعة «العارف» يكتسح شباك تذاكر السينما الجمعة

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نجح فيلم«العارف» بطولة النجم أحمد عز، في تصدر قائمة الأعلي إيراد بشباك تذاكر السينما، وحقق في ثالث ليلة عرض الجمعة، 2 مليون و64 ألف جنيه.

كان الفنان أحمد عز، احتفل بالعرض الخاص لفيلمه الجديد «العارف»، الأربعاء الماضي، بإحدى المجمعات السينمائية الكبري، بالقاهرة الجديدة، بحضور باقي أبطال العمل الفنان أحمد فهمى، مصطفى خاطر، اللبنانية كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، ومؤلف الفيلم محمد سيد بشير والمخرج أحمد علاء، والمنتج أحمد بدوى.

كما حرص على مشاهدة الفيلم إلى جانب أبطاله الفنان محمد جمعة، كريم فهمى، أكرم حسنى، هنادى مهنى، محمد عبدالرحمن «توتا»، ومصطفى بسيط.

«العارف» بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب.

المصرى اليوم

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