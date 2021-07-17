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محمود التهامى: 7 آلاف منشد في .. وأتمنى وجود نقابة للمنشدين

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محمود التهامى: 7 آلاف منشد في مصر.. وأتمنى وجود نقابة للمنشدين محمود التهامى: 7 آلاف منشد في .. وأتمنى وجود نقابة للمنشدين

لاقتراحات اماكن الخروج

قال المنشد محمود التهامي، إن يوجد بها نحو 7 آلاف منشد، وهناك مشروع قانون في اللجنة الدينية، وقانون خاص بالمنشدين، متقدما بوافر الشكر للقائمين على خروج نقابة للمنشدين في هذه المرحلة حتي تعينهم وتساعدهم، وتوفر لهم العديد من مطالبهم.

وأضاف التهامى خلال لقاءه مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة، عندما أبد في الانشاد أكون في معية الله وصحبة النبي، وأكون في حالة ممتعة، وهذا هو عالمي الحقيقي، وعندما انتهي أرجع إلى العالم الافتراضي.

وتابع التهامى أشعر بحالة سعادة كبيرة أثناء الانشاد، ولا اتقاضي أي أموال عن الانشاد في الموالد، وكنت أخفي هذا الأمر، ولكن وجدت هناك نماذج غير جيدة واضطريت إلى الإعلان عن عدم تقاضي أموال في موالد بيوت الله، فهذا رزق منهم.

المصرى اليوم

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