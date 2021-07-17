«زي النهارده» وفاة الفنان القدير حسين رياض17 يوليو 1965

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اختصتنا ابنة هذا الفنان القدير، السيدة فاطمة حسين رياض، بفيض من المعلومات الدقيقة والمجهولة أيضاً، مما لا يتسع المجال لذكره، منها ماهو إنسانى وأسرى وفنى. فقد كان نموذجاً للفنان القدوة في أخلاقه والتزامه الإنسانى والفنى، ووفق ما ذكرته لنا السيدة فاطمة حسين رياض، فإن الفنان القدير سليل أسرة تركية تنتهى أصولها لحكام جزيرة كريت، ووالده هو محمود شفيق تاجر جلود. كان الفنان القدير يتميز بالطيبة والكرم الزائد واحترامه لتقاليد وعادات مجتمعنا الشرقى، وكان ديمقراطيا مع عائلته، وترك لكل من أبنائه حرية اختيار الطريق الذي يسلكه في دراسته وحياته، وكان يحرص على عقد صالون ثقافى أدبى شعرى بالمنزل، كان يحضره الشاعر إبراهيم ناجى وإمام الصفتاوى والموسيقار عبده صالح والفنانة زوزو حمدى الحكيم والفنانة زينب صدقى، وكانت بدايته الفنية بعدما ترك الكلية الحربية، حيث كون هو ويوسف وهبى وأحمد علام وعباس فارس وحسن فايق، وغيرهم فرقة «هواة التمثيل المسرحى»، وكان يشرف على تدريبهم إسماعيل وهبى، شقيق يوسف وهبى، ثم عبدالحميد حمدى، وأوقف حياته على الفن نزولا على نصيحة عزيز عيد. وحسين رياض مولود في 13 يناير 1900، لأسرة متوسطة، وشقيقه الأصغر هو الفنان فؤاد شفيق، وقد تعلق حسين وفؤاد بفن التمثيل منذ الصغر، وانضما في مطلع شبابهما لفرقة عبدالرحمن رشدى وفى سن مبكرة جداً لعب حسين رياض أدوارالأب وأداها ببراعة واقتدار بشهادة الجمهور وزملائه الفنانين ،وعندما افتتح يوسف وهبى مسرح رمسيس في أوائل عام 1923، انضم حسين رياض لفرقة رمسيس، ليواصل تألقه وربطت بينه وبين يوسف وهبى صداقة وطيدة، ثم انضم لفرقة فاطمة رشدى لعدة سنوات، وقد بدأت علاقته بالسينما منذ كانت صامتة، ثم قدم في بدايات السينما الناطقة أفلاماً، منها «الدفاع» و«سلامة في خير»، و«لاشين» الذي جسد فيه حسين رياض شخصية ملك طاغية، وقد تعرض الفيلم للمنع بسبب ما قيل عن تعرضه لشخصية الملك فاروق التي لعبها حسين رياض، اشتهر الفنان حسين رياض بروعة تجسيده لشخصية الأب الطيب الحنون في عشرات الأفلام، لكنه تمرد على نموذج الفنان النمطى، ولعب أدواراً كوميدية وأدوار شر فتميز فيها أيضا، إلى أن توفي «زي النهارده» في 17يوليو 1965 وهو يؤدى أحد أدواره أمام الكاميرا، إثر أزمة قلبية