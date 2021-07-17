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تصدرت المطربة سميرة سعيد، تريند جوجل وذلك بعد طرحها لأغنية جديدة تحت اسم «مون شيري Mon Cheri» وطرح الفيديو كليب الخاص بها، والذي يعطي طابع وأجواء الستينات والسبعينات وكلمات الاغنية باللغة العربية والفرنسية، ومن كلمات محمد القياتى، ولحن بلال سرور، وتوزيع هانى يعقوب، أما الميكس والماستر لخالد عز، ومن إخراج نضال هانى.

وتقول الديفا خلال مداخلة مع الاعلامي عمرو أديب على برنامج الحكاية والمذاع على قناة إم بي سي مصر «أغنية»مون شيري«عند سماعها تشعر وكانها من السبعينات مشيرة إلى انه تم استخدام الجيتار والأورج بنفس الطريقة لتلك الفترة، أما عن التصوير فتشعر وكأنها تعود للخمسينيات والستينيات، حيث تم استخدام السيارات القديمة للدلالة على هذه الفترة.

وأضافت «الشهر المقبل سيجرى إصدار أغنية جديدة وسيتم الانتهاء منها مع بداية عام 2022، ولقد بدأت في ألبوم جديد منذ 3 أشهر،وسيتم إطلاق أغنية كل فترة حتى يكون لكل أغنية بها صدى وتأثير على الجمهور حيث أن التسويق حاليا في الأغاني مختلف ومن الصعب الدفع بألبوم كامل مرة واحدة.