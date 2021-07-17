الأهلي وكايزر تشيفز .. موسيماني يضع خطة التتويج بالأميرة السمراء العاشرة

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بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قال إن مباراة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي دوري إفريقيا ستكون قوية وصعبة على الفريقين، مشيرا إلى أن كايزر تشيفز يلعب بطريقة جيدة صعدت به لنهائي البطولة، لذا علينا احترامه.

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي عقد الجمعة، قال موسيماني إن فريق كايزر تشيفز صعد لنهائي البطولة على حساب فريق كبير وهو الوداد المغربي، كما أطاح بفريق سيمبا التنزاني القوي.

وأضاف المدير الفني للأهلي: «لا يمكن أن نُقلل من فريق صعد لنهائي إفريقيا، حتى لو لم يكن بنفس تاريخ وإنجازات الأهلي، كايزر تشيفز يلعب كرة جيدة.. هم أقوياء في الهجوم والمرتدات، ولديهم حارس مرمى على مستوى عالٍ من الكفاءة».

وتابع: «هم أقوياء أيضاً في الضربات الثابتة.. لديهم لاعبون أذكياء.. لذا أثق أننا سنواجه خصماً قوياً والفوز عليه ليس سهلاً».

ورفض موسيماني فكرة تغيير خطة لعبه في نهائي إفريقيا، قائلاً: «الطريقة التي جعلتنا نفوز ببطولة إفريقيا النسخة الماضية ونتأهل لمونديال الأندية ونحصد برونزية العالم للأندية ثم نحصد السوبر الإفريقي لا يمكن التخلّي عنها».

وواصل: «رغم قوة المنافس إلا إن ثقتي في لاعبي الأهلي بلا حدود.. لقد ذهبنا للمغرب من أحل حصد الكأس الإفريقية العاشرة».

وأكد المدير الفني للأهلي، أنه ليس قلقاً من نهائي دوري أبطال إفريقيا، لكنه يجب أن يكون مُنتبهاً جيداً لهذه المباراة المهمة.

وتحدث موسيماني عن الضغوط التي يواجهها في الأهلي قائلاً: «هذا أمر طبيعي ..إذا كنت تتولى تدريب فريق كبير كالأهلي.. عليك أن تتحمّل هذه الضغوط».

واختتم موسيماني تصريحاته بتأكيد أنه يعشق هذه الضغوط، ولا يحب أن يعمل في فريق يلعب كل7 أيام مباراة، مؤكدا أن منظومة الأهلي توفر كل النجاح.