أخبار عاجلة

«إنتر ميلان» يدرس عرض «لاوتارو مارتينيز» للبيع -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
نقل راشد الغنوشي إلى المستشفى العسكري -
بعثة منتخب مصر الأولمبي تصل إلى مطار القاهرة بعد توديع أولمبياد طوكيو 2020 -
الرقابة المالية: وضع مصر ضمن أفضل 40 دولة فى مجال الابتكار وأفضل 20 دولة فى معدل تحسين المساواة بين الجنسين فى العمل -
توقعات باستمرار سعر الفائدة دون تعديل مع استقرار المؤشرات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

محمد صلاح يعود لحسابات ريال مدريد بأوامر أنشيلوتي في صيف 2021 .. صور

Print

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

محمد صلاح قائد الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، دائما محط أنظار الأندية الأوروبية الكبرى، خاصة بعدما فتح ريال مدريد الإسباني باب المفاوضات من جديد مع النجم المصري العالمي لضمه في الميركاتو الصيفي الجاري 2021.

وطلب المدرب العملاق أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح تعويضا عن فشل صفقة ضم كيليان مبابي خلال هذا الصيف الساخن، وفقا لما نشره موقع صحيفة "ذا صن " البريطانية.

وأضاف التقرير، أن أنشيلوتي، مدرب المرنجي، يحاول ضم صفقة كبرى خلال هذا الصيف خاصة وأنه غير مقتنع بعدد من اللاعبين الأجنحة داخل ريال مدريد، لذا حريص على تواجد محمد صلاح داخل النادي الملكي صيف 2021. الجدير بالذكر، أن عقد صلاح، مع ليفربول مستمر حتى عام 2023.

محمد صلاح يعود لحسابات ريال مدريد من جديد
محمد صلاح يعود لحسابات ريال مدريد من جديد

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
البدرى يستقر على انطلاق معسكر المنتخب ٢٨ أغسطس بالمحليين

البدرى يستقر على انطلاق معسكر المنتخب ٢٨ أغسطس بالمحليين

لاعب الأهلي: متى يحصل حسام حسن علي فرصته في تدريب المنتخب الأول؟

لاعب الأهلي: متى يحصل حسام حسن علي فرصته في تدريب المنتخب الأول؟

صلاح: الشناوي أنقذ المنتخب من هزيمة ثقيلة.. والدوري لن يُحسم إلا في الأوتار الأخيرة

صلاح: الشناوي أنقذ المنتخب من هزيمة ثقيلة.. والدوري لن يُحسم إلا في الأوتار الأخيرة

أبو الدهب: شوقي غريب فشل مع المنتخب الأول فكوفئ بتدريب «الأولمبي»

أبو الدهب: شوقي غريب فشل مع المنتخب الأول فكوفئ بتدريب «الأولمبي»