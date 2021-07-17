محمد صلاح يعود لحسابات ريال مدريد بأوامر أنشيلوتي في صيف 2021 .. صور

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محمد صلاح قائد المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، دائما محط أنظار الأندية الأوروبية الكبرى، خاصة بعدما فتح ريال مدريد الإسباني باب المفاوضات من جديد مع النجم المصري العالمي لضمه في الميركاتو الصيفي الجاري 2021.

وطلب المدرب العملاق أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح تعويضا عن فشل صفقة ضم كيليان مبابي خلال هذا الصيف الساخن، وفقا لما نشره موقع صحيفة "ذا صن " البريطانية.

وأضاف التقرير، أن أنشيلوتي، مدرب المرنجي، يحاول ضم صفقة كبرى خلال هذا الصيف خاصة وأنه غير مقتنع بعدد من اللاعبين الأجنحة داخل ريال مدريد، لذا حريص على تواجد محمد صلاح داخل النادي الملكي صيف 2021. الجدير بالذكر، أن عقد صلاح، مع ليفربول مستمر حتى عام 2023.

محمد صلاح يعود لحسابات ريال مدريد من جديد