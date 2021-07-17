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مستشار وزير الري الأسبق: الخطوات المصرية المقبلة في قضية سد النهضة ستكون أكثر خشونة ()

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مستشار وزير الري الأسبق: الخطوات المصرية المقبلة في قضية سد النهضة ستكون أكثر خشونة (فيديو) مستشار وزير الري الأسبق: الخطوات المصرية المقبلة في قضية سد النهضة ستكون أكثر خشونة ()

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قال الدكتور ضياء الدين القوصي مستشار وزير الري المصري السابق ورئيس قطاع التوسع الافقي بوزارة الري الأسبق، إن إثيوبيا وصلت لمرحلة شديدة من التعنت والمماطلة قي فضية سد النهضة وأنهم في جولة مجلس الأمن اعتقدوا أنهم فازو بهذه الجولة وهم بذلك مخطئين لأن هذه الجولة لم يكن الهدف منها الحصول على قرار مجلس الأمن كما أتصور ولكن الغرض هو تعريف العالم لما وصلت اليه المفاوضات واتخاذ إثيوبيا قرار الملء الثاني بشكل منفرد وعدم موافقتها على التوقيع على أي اتفاقية من أي نوع.

وتابع الدكتور ضياء القوصي خلال مداخلة في برنامج خط أحمر مع الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم «أن العالم الان على دراية بهذا الموضوع ونقل المفاوضات مرة أخرى للاتحاد الافريقي مهم حيث ان الاتحاد هنا سيعلم ان هذه المرة ليست كالمرات السابقة فلا بد ان يكون هناك سقف زمني للمفاوضات واقرار لضرورة الوصول لاتفاق ملزم لجميع الاطراف.

واختتم: «التصريحات المصرية تدل على قرب نفاذ صبر المصريين واعتقد ان الخطوة القادمة لن تكون من الخطوات الناعمة كما كانت من قبل وستكون أكثر خشونة.

المصرى اليوم

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