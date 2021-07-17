شديد الحرارة .. حالة الطقس ودرجات الرطوبة من اليوم إلى ثالث أيام العيد

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة ونسب الرطوبة المتوقعة خلال الفترة من السبت 17 يوليو إلى الخميس 22 يوليو 2021، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل رطب ليلا على كافة الأنحاء، ثم ينخفض بشكل طفيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد بداية من الاثنين ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من السبت 17 يوليو إلى الخميس 22 يوليو 2021، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

- درجات الحرارة السبت 17 يوليو 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 39 درجة والمحسوسة 41 وعلى السواحل الشمالية 33 درجة والمحسوسة 35 وعلى جنوب سيناء 41 درجة والمحسوسة 43 وعلى شمال الصعيد 41 درجة والمحسوسة 42 وعلى جنوب الصعيد 44 درجة والمحسوسة 45 درجة.

- درجات الحرارة الأحد 18 يوليو 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 39 درجة والمحسوسة 41 وعلى السواحل الشمالية 33 درجة والمحسوسة 35 وعلى جنوب سيناء 41 درجة والمحسوسة 43 وعلى شمال الصعيد 42 درجة والمحسوسة 44 وعلى جنوب الصعيد 44 درجة والمحسوسة 45 درجة.

على القاهرة والوجه البحرى من 39 درجة والمحسوسة 41

على السواحل الشمالية 31 درجة والمحسوسة 35

على جنوب سيناء 41 درجة والمحسوسة 44 وعلى شمال الصعيد 42 درجة والمحسوسة 44 وعلى جنوب الصعيد 45 درجة والمحسوسة 46 درجة.

- درجات الحرارة من الاثنين 19 يوليو إلى الخميس 22 يوليو 2021 :

على القاهرة والوجه البحرى من 36 إلى 37 درجة والمحسوسة من 38 إلى 39درجة

على السواحل الشمالية من 30 إلى 31 درجة والمحسوسة من 33 إلى 34 درجة

على جنوب سيناء من 39 إلى 40 درجة والمحسوسة من 41 إلى 42 درجة

على شمال الصعيد من 38 إلى 39 درجة والمحسوسة من 40 إلى 41 درجة

وعلى جنوب الصعيد من 42 إلى 44 درجة والمحسوسة من 43 إلى 45 درجة.

ويسود ارتفاع في نسبة الرطوبة، ما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة في الظل بقيم تتراوح ما بين 2 و4 درجات.

ويكون متوسط نسب الرطوبة طوال هذه الفترة كما يلي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى ليلا من 80% إلى 82% والصغرى نهارا من 30% إلى 35%

- السواحل الشمالية: العظمى ليلا من 90% إلى 92% والصغرى نهارا من 40% إلى 45%

- جنوب سيناء: العظمى ليلا من 55% إلى 60% والصغرى نهارا من 30% إلى 35%

- شمال الصعيد: العظمى ليلا من 40% إلى 50% والصغرى نهارا من 25% إلى 30%

- جنوب الصعيد: العظمى ليلا من 30% إلى 35% والصغرى نهارا من 15% إلى 20%

وفيما يلي خريطة حالة الطقس ودرجات الحرارة ومتوسط نسب الرطوبة المتوقعة خلال الفترة من السبت 17 يوليو إلى الخميس 22 يوليو 2021، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.