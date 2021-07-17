مشاهير يودعون «العزوبية» خلال صيف 2021 .. تعرف عليهم

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شهد صيف 2021 إعلان عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير زواجهم، إما من داخل الوسط الفني أو من خارجه، ونجحوا في تخلصهم من حياة العزوبية، ودخولهم عش الزوجية.

«المصري اليوم» ترصد أبرز زيجات هذا الصيف.

بسنت شوقي ومحمد فراج - صورة أرشيفية

محمد فراج وبسنت شوقي.

بدأت قصة حب الفنان محمد فراج والفنانة بسنت شوقى منذ 5 سنوات تقريبا، وعبر محمد فراج عن حبه لها في عدد من التعليقات عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، مؤكدا على أنها الفتاة الأفضل في حياته، وفاجأ فراج جمهوره بإعلان خطوبته من بسنت في مهرجان الجونة السينمائى بدورته الثالثة، وأقاما عقد قرانهما بعد تأجيل عدة مرات بسبب مشاركة فراج في مسلسلي «ضد الكسر» و«لعبة نيوتن» واللذين تم عرضهما في الموسم الرمضاني الماضي، واحتاج منه دوره في «لعبة نيوتن» أن يظل بلحيته لفترة طويلة.

غادة والي وحسن أبوالروس - صورة أرشيفية

حسن أبوالروس وغادة والى

من الفنانين الذين تزوجوا من خارج الوسط الفني، حسن أبوالروس، فاجأ جمهوره ومتابعيه بحفل زفافه على غادة، وتتدوال عدد من زملائه الفنانين وراود مواقع التواصل الاجتماعي، عدة صور وفيديوهات من حفل الزفاف، حيث أقيم الزفاف وسط الألعاب في أحد الملاهى.

نشرت الفنانة منة عرفة صورة جديدة لها مع خطيبها - صورة أرشيفية

منة عرفة ومحمود المهدي

احتفلت الفنانة منة عرفة بعقد قرانها على الفنان محمد المهدي، واقتصر الحفل على الأسرتين، وكتبت منة قائلة :«وكتبنا الكتاب.. في جو عائلي جدًا تم عقد قراني.. الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات.. اللهم بارك لنا وبارك علينا وأجمع بيننا في خير»، كما كتب المهدي قائلاً :«الحمد الله تم كتب الكتاب بحضور أفراد العائلة فقط وهنعمل فرح إن شاء الله بعد فيلم 666».

خطوبة محمد علي رزق - صورة أرشيفية

محمد على رزق ونورين ماهر

احتفل الفنان محمد على رزق بعقد قرانه مؤخراً على مصممة الأزياء نورين ماهر، في حفل بسيط حضره أفراد العائلة وعدد من أصدقاء العروسين.

وأعلن رزق في فبراير الماضي خطبته على نورين ماهر بعد قصة حب دامت بينهما لعدة أشهر بدأت عقب لقائهما في جلسة تصوير سابقة له كانت تعمل بها منسقة للملابس ومصممة، ونشر عدد من الأصدقاء صورا من حفل عقد قران محمد على رزق ونورين ماهر على حسابه بموقع فيسبوك، وحرصوا على تهنئته.

عقد قران الفنانة هاجر أحمد - صورة أرشيفية

هاجر أحمد وأحمد الحداد

احتلفت الفنانة هاجر أحمد خلال الأيام الماضية، بعقد قرانها على شاب من خارج الوسط الفني، يدعي أحمد الحداد وحرص على الحضور أقارب العروسين وأصدقائهما المقربين، وظهرت هاجر بإطلالة بسيطة نالت إعجاب الجميع.

المخرج عمرو سلامة ينشر صور جديدة من حفل زواجه علي مهندسة الديكور السينمائية مروة البرماوي الشهيرة بـ"موكا" على إحدى الشواطئ بالجونة.

عمرو سلامة ومروة البرماوي

احتفل المخرج عمرو سلامة، بزواجه من المهندسة السينمائية مروة البرماوي الشهيرة في الوسط الفني بأسم «موكا»، حيث احتفل بزفافه على أحد الشواطئ الساحلية، واقتصر حفل الزفاف على أسرتي العروسين فقط، والمقربين منهما، حيث كتب عمرو، قائلاً: «مع غروب الشمس وعلى رمال الشاطئ قلتُ لها (حتى تحترق النجوم) فردَّت في رومانسية مُفرطة (حتى البيبسي مخدتش بق) لتكون جملة مُلخِّصة نبدأ بها علاقتنا»، وشارك عدد من نجوم الفن في حفل الزفاف، من بينهم: شيكو، هشام ماجد، هدى المفتي، محمد الشرنوبي والمخرج بيتر ميمي.

حفل خطوبة الفنانة كارولين عزمي

على مدار الساعات القليلة الماضي تصدرت الفنانة كارولين عزمي قائمة الأكثر بحثًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومحركات البحث الشهيرة، عقب إعلان خطبتها على شاب من خارج الوسط الفنى يدعى بيشوى سمير وليم، بحضور الأهل وعدد من الأصدقاء المقربين للعروسين، وكان من أبرز الحضور الفنانة ولاء شريف، حيث وظهرت وهي ترقص مع كارولين وسط تصفيق من الحضور، وذلك على نغمات أغنية «خطوة» للفنان مصطفى حجاج، كما احتفت الفنانة ولاء الشريف بخطبة بكارولين عزمي ونشرت صورا من حفل الخطوبة عبر حسابها الرسمي على موقع الفيسبوك، وعلقت عليها قائلة: «مبروك حبيبتي وأختي وصحبتي كاروو ربنا يسعدك ويفرح قلبك..أخت..العروسة».