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لاعب بيراميدز: تاكيس جونياس بث روح جديدة في اللاعبين

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لاعب بيراميدز: تاكيس جونياس بث روح جديدة في اللاعبين لاعب بيراميدز: تاكيس جونياس بث روح جديدة في اللاعبين

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قال محمود حمادة لاعب فريق نادي بيراميدز، إنه سعيد للغاية بالفوز على المقاولون العرب بهدفين في اللقاء المؤجل للدوري الممتاز، مشيرا إلى أن الانتصار مهم للغاية بغض النظر عن الأداء، خاصة وأن النتائج الأخيرة غير جيدة، والفوز سيعطي اللاعبين دفعة معنوية كبيرة للتقدم في المستوى والأداء.

وأشاد محمود حمادة بالروح التي بثها المدير الفني اليوناني تاكيس جونياس في اللاعبين والنظام الموضوع، والذي يساعد على التألق، والفريق من مباراة لأخرى يتقدم في المستوى والنتائج والفوز مهم للغاية في هذا التوقيت الصعب، والفريق هدفه الفوز في جميع مبارياته المقبلة من أجل التواجد في المكان اللائق بفريق بيراميدز في الدوري الممتاز.

وشدد على أن نظام اللعب الذي يقدمه بيراميدز والتسليم والتسلم الكثير للكرة مميز للغاية واللاعبون يحاولون تطبيقه مع ثقة كبيرة يضعها المدرب في اللاعبين، مشيرا إلى أن اللاعبين يلعبون بشكل ممتع للغاية والجهاز الفني راض تماما عن الأداء الذي يقدمه اللاعبون.

المصرى اليوم

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