شقيق إلهام شاهين يجري جراحة تركيب مسمار نخاعي

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كشف الفنان أمير شاهين شقيق الفنانة إلهام شاهين، تعرضه لإصابة بالغة تسببت في إجراءه جراحة عاجلة ودقيقة.

وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديو إنستجرام «أصدقائي وأصحابي وحبايبي، أنا عمري ما كتبت حاجة على الفيس بوك، ويمكن تواجدي قليل على السوشيال ميديا، بس أنا اتعرضت لإصابة شديدة في رجلي والحمدلله عملت عملية مسمار نخاعى، الإصابة شديدة المرة دى بس الحمد لله على كل شيء قدر الله وماشاء فعل، رحلة العلاج هتكون طويلة شوية، لكن أنا على استعداد أنى أخوض الرحلة بدعم وحب مراتى حبيبتى وأخواتي وأهلى واصدقائي وكل الناس اللى بتحبنى بجد حقيقي حبكم ليا ده هو اللى هيقوينى أنى أكمل وأكون أقوى ومهون عليه واقدر أعدى الفترة الصعبة دى وأنا عارف أنى من خلال التجربة دى أكيد هتعلم حاجات كتير، ومتفائل جدا باللى جاى وبفضل الله وحبكم ودعمكم أنا هعدى الفترة الحلوة دى عشان لازم أقول عليها حلوة عشان تعدى».