الأهلى وكايزر تشيفز بث مباشر على 4 قنوات مفتوحة.. الترددات والتشكيل وحكم المباراة

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«المصري اليوم» تواصل تقديم سلسلة خدماتها للقراء وتنشر جميع الترددات الخاصة بـ القنوات المفتوحة الناقلة مباراة الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب افريقي وحكم المباراة والتشكيل المتوقع لـ مشاهدة مباراة الأهلي وكايزر تشيفز بث مباشر.

تقام مباراة الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب افريقي في نهائي دوري أبطال افريقيا ليوم السبت 17 يوليو في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد محمد الخامس، وهو اللقاء الأول الذي يجمع بين الفريقين في منافسات البطولات الافريقية.

4 قنوات مفتوحة بث مباشر الناقلة لقاء الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري إفريقيا وهي :

1- قناة CRTV الكاميرون خلال القمر الصناعي Yahsat S2 E

تردد 124273 ترميز 30000 أفقي، وأيضًا على القمر الصناعي Eutelsat 9 E تردد 12883 ترميز 27500 أفقي.

2- قناة RTB بدولة بوركينا فاسو على القمر الصناعي Eutelsat 16 E على تردد 10804 ترميز 29000 وعمودي، وأيضًا على القمر الصناعي

Eutelsat 9 E تردد 11800 ترميز 27500 عمودي.

3- قناة ORTB التابعة لدولة بنين على القمر الصناعي Eutelsat 16 E تردد 11804 ترميز 30000 أفقي، وأيضًا على القمر الصناعي Eutelsat 9 E تردد 11881 ترميز 27500 عمودي.

4- قناة Sport Klub التابعة لدولة صربيا على ترددات، Eutelsat 16°E 11678 H 30000- وEutelsat 16°E 11678 H 30000 و- Eutelsat 16°E- 11512 H 30000

بالاضافة إلى قناة beIN Sports على نايل سات على تردد11054 معدل الترميز 27500-2/3.

موعد مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في دوري أبطال أفريقيا .. التشكيل والقنوات الناقلة و معلق المباراة

استقر المدير الفني للنادي الاهلي على التشكيل النهائي للفريق لخوض مباراة نهائي دوري أبطال افريقيا ضد وكايزر تشيفز من المتوقع ان يضم أن يضم محمد الشناوى في حراسة المرمى، وبدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول وأكرم توفيق في الدفاع، أما خط الوسط من المتوقع أن يضم عمرو السولية وديانجو وحمدي فتحي، وفي الهجوم حسين الشحات ومحمد مجدي أفشة ومحمد شريف.

لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي أسندت إدارة مباراة الأهلي وكايزر تشيفز اليوم السبت الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة على استاد محمد الخامس بدولة المغرب إلى الحكم البوروندي باسفيك ندابيها، ويساعده في ادارة المبارة الكاميروني جوي ونوبوي نجويجو ولي أوكيلو الأوغندي، واستقر الأتحاد الأفريقي على الحكم رضوان جيد المغربي ليكون حكم الفيديو في المباراة التي تجمع بين النادي الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دروي أبطال افريقيا.

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