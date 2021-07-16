جلود وعظام حيوانات وعرائس.. العثور على أعمال سحر داخل مقابر في بني سويف (صور)

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خلال حملة تنظيف من جانب عدد من الشباب داخل مقابر قرية قمبش الحمراء بمدينة ببا، محافظة بنى سويف، عثر شباب القرية على عدد من الأوراق المكتوبة عليها أسحارا أمام بعض المقابر، ما يعد انتهاكا لحُرمة الموتى، حيث عثروا على الأسحار موجودة على جلود حيوانات، وملابس داخلية، وعرائس لتغطية الطلاسم، في مشهد مرعب للشباب المتطوعين لتنظيف المقابر.

وقال محمود على من أهالى قرية قمبش، كمجموعة من الشباب قمنا بحملة لتنظيف المقابر على العديد من الأسحار السفلية السوداء، والأسحار بالمرض والنزيف والتفريق والتهيج وسحر على شمعة، مشيرا إلى أنهم استخرجوا أيضا أعمال سحر داخل صاج على قماش، والعديد من التوكيلات السفلية بالشلل والنزيف والتسليط والصداع والعديد من الأمراض، وسحر مع عظم ميت والعديد من الأثر المأخوذ قماش وشعر وعزائم شركية.

وأضاف أنّهم صعقوا بسبب ما رأوه، واستعانوا بمشايخ وأئمة المساجد بالمدينة، الذين حضروا على الفور، كما بدأوا ينظفون محيط المقابر، ويجمعون الأسحار بمفردها والقمامة بمفردها، حتى انتهوا من تنظيف جزء كبير منها، واتفقوا على استمرار حملة التنظيف لحين الانتهاء منها.

وكشف أنّهم عثروا على كمية كبيرة من الأسحار عبارة عن جلود وعظام حيوانات، وعرائس، وأقمشة مكتوب عليها طلاسم، وأقمشة معقودة 7 عقد، ودماء، وملابس داخلية، موضحاً إنّ أئمة المساجد قرأوا القرآن ثم أحرقوا كل تلك الأسحار، وشملت الحملة محيط المقابر من الخارج ومن الأعلى ولم يتم الدخول للمقابر أو فتحها.