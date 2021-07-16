وكان الفننان عمرو دياب طرح أغنيته الجديدة «اتقل» مساء اليوم الجمعة، ضمن الحملة الدعائية لإحدى الشركات، الأغنية تعد هي ثاني اغنيات الهضبة التي يطرحها في صيف 2021 بعد أغنية «الدنيا بترقص».

«اتقل» كلمات تامر حسين، ألحان مدين، توزيع أحمد إبراهيم، ميكساج، وديجيتال ماستر أمير محروس.