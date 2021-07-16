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نجلاء بدر تنشر صورة جديدة مع .. أحلى أيام حياتي

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نجلاء بدر تنشر صورة جديدة مع عمرو دياب .. أحلى أيام حياتي نجلاء بدر تنشر صورة جديدة مع .. أحلى أيام حياتي

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شاركت الفنانة نجلاء بدر، جمهورها صورة جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت الفنانة نجلاء بدر بصحبة الفنان وعلقت قائلة: عمرو دياب في حته تانيه، عمري وذكرياتي و أحلى أيام حياتي.

وكان الفننان عمرو دياب طرح أغنيته الجديدة «اتقل» مساء اليوم الجمعة، ضمن الحملة الدعائية لإحدى الشركات، الأغنية تعد هي ثاني اغنيات الهضبة التي يطرحها في صيف 2021 بعد أغنية «الدنيا بترقص».

«اتقل» كلمات تامر حسين، ألحان مدين، توزيع أحمد إبراهيم، ميكساج، وديجيتال ماستر أمير محروس.

المصرى اليوم