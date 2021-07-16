محمد كريم وبروس ويليز في صورة جديدة من فيلمهما A Day To Die

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نشر النجم محمد كريم صورة جديدة من فيلمه A Day To Die مع بروس ويليز، وذلك عبر حسابه بموقع فيس بوك وكتب «مع الأسطورة بروس ويليز شغل كبير قوي إن شاء الله يعجبكم».

ويشارك محمد كريم في بطولة فيلم A Day to Die مع نجم الأكشن العالمي بروس ويليز، وعبّر محمد كريم وقتها عن سعادته بالكشف عن مشروعه الجديد من خلال المجلة، وذلك من خلال حسابيه على موقعى «إنستجرام» و«فيس بوك».

فيلم A Day To Die إخراج المخرج الأمريكي Wis Miller وإنتاج Vertical Entertainment وCapstone Group وAndrew van den Houten وآخرين، وهو فيلم من تأليف Rab Berry وScott Mallace.

محمد كريم سبق أن قدم فيلمه «A Score To Settle»، الذي يتشارك بطولته مع النجم العالمي نيكولاس كيدج، والذي حقق نجاحا كبيرا في دور العرض السينمائي عالميا، وحاليا على منصات الرقمية العالمية، وهو العمل الذي تدور أحداثه الفيلم حول عضو سابق في إحدى المنظمات الإجرامية، يتعهد بعقاب زعماء عصابته، وذلك بعد قضائه 19 عامًا من السجن ظلمًا، لكن الشيء الوحيد الذي يحول دون تنفيذ خططه العنيفة هو تطور علاقته بابنه.

فيلم «A Score To Settle» من إخراج شون كو، وتأليف جون ستيوارت نيومان، وبطولة نيكولاس كيدج، الفائز بجائزة الأوسكار.