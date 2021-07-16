محمد كريم وبروس ويليز في صورة جديدة من فيلمهما A Day To Die

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نشر النجم محمد كريم صورة جديدة من فيلمه A Day To Die مع بروس ويليز، وذلك عبر حسابه بموقع فيس بوك وكتب «مع الأسطورة بروس ويليز شغل كبير قوي إن شاء الله يعجبكم».
ويشارك محمد كريم في بطولة فيلم A Day to Die مع نجم الأكشن العالمي بروس ويليز، وعبّر محمد كريم وقتها عن سعادته بالكشف عن مشروعه الجديد من خلال المجلة، وذلك من خلال حسابيه على موقعى «إنستجرام» و«فيس بوك».
فيلم A Day To Die إخراج المخرج الأمريكي Wis Miller وإنتاج Vertical Entertainment وCapstone Group وAndrew van den Houten وآخرين، وهو فيلم من تأليف Rab Berry وScott Mallace.
محمد كريم سبق أن قدم فيلمه «A Score To Settle»، الذي يتشارك بطولته مع النجم العالمي نيكولاس كيدج، والذي حقق نجاحا كبيرا في دور العرض السينمائي عالميا، وحاليا على منصات الرقمية العالمية، وهو العمل الذي تدور أحداثه الفيلم حول عضو سابق في إحدى المنظمات الإجرامية، يتعهد بعقاب زعماء عصابته، وذلك بعد قضائه 19 عامًا من السجن ظلمًا، لكن الشيء الوحيد الذي يحول دون تنفيذ خططه العنيفة هو تطور علاقته بابنه.
فيلم «A Score To Settle» من إخراج شون كو، وتأليف جون ستيوارت نيومان، وبطولة نيكولاس كيدج، الفائز بجائزة الأوسكار.