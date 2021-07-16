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مفتي الجمهورية : الحاج يعود بصحيفة بيضاء وميلاد جديد يجب استثماره ()

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مفتي الجمهورية : الحاج يعود بصحيفة بيضاء وميلاد جديد يجب استثماره (فيديو) مفتي الجمهورية : الحاج يعود بصحيفة بيضاء وميلاد جديد يجب استثماره ()

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قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن الحاج يعود بصحيفة بيضاء وميلاد جديد يجب استثماره، مشيرًا إلى أن هناك حالة روحية فريدة أثناء حج بيت الله الحرام.

وأوضح «علام» خلال لقاء مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على صدى البلد، أن الحاج يلتقي بكافة الأجناس وبألوان مختلفة وبلغات مختلفة خلال الحج.

وأضاف مفتي الجمهورية، أن هناك شعورية خاصة من التعاون للحاج، حيث يبذل كل ما عنده ويذكر الله سبحانه وتعالى، ويصبح كالمولود الجديد بعدها.

وأتم: «لا أعود طفلًا ولكن أعود رجلًا أو امرأة أصبحت في صفحة بيضاء تستقبل مجتمعًا بعقلية أخرى، وذلك مردودة على المجتمع بعد العودة من حج بيت الله سواء في العلاقات الأسرية أو العمل أو الإمتناع عن أوجه الفساد وكافة ما يأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نبتعد عنه».

وختم حديثه قائلًا: «يجب استثمار هذا الميلاد بعد الحج ولا أعكر عليه بارتكاب مفاسد وذنوب ومعاصي، الحج لكي يأتي ثماره لا بد أن يكون وفقًا لما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم، من النية الصادقة في التخلص من التبعات، وعدم المجادلة وعدم ارتكاب المعصية».

المصرى اليوم

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