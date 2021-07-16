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كشف الدكتور حسين زناتي، مدير أكاديمية تانكيو عرب اليابانية، تفاصيل مقترح ياباني بفكرة تجربة تقليل أيام العمل التي بدأت بها شركة مايكروسوفت في اليابان، لافتا إلى أنها فكرة مميزة وتحتاج لتدريب العامل.

وأضاف الدكتور حسين زناتي في مداخلة عبر ZOOM من اليابان، مع الإعلامي أحمد مجدي، في برنامج «بدون حظر» المذاع على صدى البلد، «اليابان تشتهر بزيادة عدد ساعات العمل، ويرجع ذلك إلى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية في الخمسينات لإعادة عملية بناء البلد لتصل فترات العمل أكثر من 13 ساعة يوميًا».

وتابع مدير أكاديمية تانكيو عرب اليابانية: «بسبب زيادة ضغط العمل، بدأت ظهور مشاكل في المجتمع، حيث قلة أعداد المواليد وزيادة أعداد المصابين بالشيخوخة، وظهور أعراض نفسية للعامل أثناء العمل، ووصلت إلى حالات الانتحار».

وواصل: «في 2013 رئيس الوزراء السابق، تقدم بمقترح إلى الحكومة بتقليص عدد أيام العمل لتصبح 4 أيام بدلًا من 5، مشيرًا إلى أن شركة مايكروسوفت طبقت هذا المقترح فزاد الإنتاج، وهو ما يجعل هناك دافع لمقترح تقليل أيام العمل.