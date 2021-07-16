بن وايت لأرسنال .. فصل جديد في قصة كفاح كروية رائعة

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نجح أرسنال في التوصل إلى اتفاق مبدئي من أجل ضم المدافع الإنجليزي الدولي، بن وايت (23 عامًا) من نادي برايتون، في صفقة ستكلف الجانرز ما يقارب من 50 مليون باوند، وفقًا لـ صحيفة ذا أثلتيك.

وسيخضع المدافع الواعد للكشف الطبي لإكمال صفقة انضمامه القياسية بالنسبة لناديه، الذي سيحصل على رقم قياسي يقارب من 5 أضعاف الرقم القياسي السابق عندما باع برايتون أنتوني كونكارت إلى فولهام مقابل 10.5 مليون باوند.

وأرتبط أرسنال بضم مدافع برايتون منذ بداية سوق الإنتقالات الحالي، وذلك مع رحيل المدافع البرازيلي دافيد لويز الذي انتهى عقده مع الجانرز، بجانب اعارة المدافع الفرنسي الشاب ويليام صليبا إلى صفوف مارسيليا.

وسعى المدرب ميكيل أرتيتا إلى الحصول على اللاعب الذي يجيد اللعب في الرواق الأيمن من الدفاع، والذي خطف الأنظار خلال الموسمين الماضيين، عندما لعب دورًا كبيرًا في فوز ليدز يونايتد بالتشامبيونشيب خلال موسم 2019/2020، ثم قدم اداءً كبيرًا مع برايتون خلال الموسم المنصرم، وبسبب ذلك حصل على استدعائه الدولي الأول مع المنتخب الإنجليزي خلال يورو 2020.

وسيحصل وايت على فرصة للتألق والحفاظ على مستواه المميز من خلال بوابة نادي كبير مثل أرسنال، ليواصل كتابة قصة كفاح كروي رائعة للاعب تم تسريحه من نادي ساوثهامبتون في عام 2014، ثم انضم من بعدها لبرايتون الذي اعاره خلال الفترة بين 2017 لـ 2020 حيث لعب بالدرجات الأدنى للدوري الممتاز مع فرق نيوبورت كاونتي وبيتربورو يونايتد، ثم ليدز يونايتد في التشامبيونشيب، قبل أن يحصل الموسم الماضي على فرصته الأولى مع الفريق الأول في برايتون، ليصبح على وشك الإنضمام لأرسنال في ثاني مواسمه بالبريميرليج ليكون حاليًا من ضمن أبرز النجوم الواعدين في الدوري الإنجليزي الممتاز.