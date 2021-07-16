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عبدالله السعيد يتحدي الجميع: بيراميدز يمتلك أفضل اللاعبين

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عبدالله السعيد يتحدي الجميع: بيراميدز يمتلك أفضل اللاعبين عبدالله السعيد يتحدي الجميع: بيراميدز يمتلك أفضل اللاعبين

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قال عبدالله السعيد قائد فريق نادي بيراميدز إنه سعيد بالفوز الذي حققه الفريق بهدفين دون مقابل على المقاولون العرب في الدوري الممتاز، موضحا أن أهمية الفوز تأتي بعد النتائج الأخيرة، مشيرا إلى أن الفريق قدم مباراة أفضل بكثير من المواجهات الماضية.

شدد السعيد على أن النظام الذي وضعه المدير الفني اليوناني تاكيس جونياس يحتاج لبعض الوقت للتأقلم عليه واللاعبون مع توالي المباريات يتعاملون بشكل رائع للغاية والأمور تتحسن، وفي المرحلة المقبلة سيكون هناك تحسن كبير في المستوى والنتائج.

أوضح أن درجة الحرارة والرطوبة العالية أثرت على اللاعبين وجعلت اللياقة البدنية تتراجع في الشوط الثاني بسبب المجهود الكبير المبذول مشيرا إلى النتائج تتحسن مع الوقت ولابد من الصبر على نظام المدير الفني والتعامل معه بالصورة المطلوبة والتقدم خطوة خطوة والوصول نحو الهدف المطلوب والوضع الطبيعي واللائق لفريق بيراميدز الذي يمتلك مجموعة مميزة من النجوم في مختلف المراكز.

المصرى اليوم

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