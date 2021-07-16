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ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على المقاولون

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ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على المقاولون ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على المقاولون

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تمكن فريق بيراميدز من استعادة نغمة الانتصارات على حساب مضيفه المقاولون العرب بهدفين دون رد، في إطار مباريات الجولة الـ24 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ووصل رفاق المدرب اليوناني تاكيس جونياس إلى 40 نقطة في المركز السادس من جدول الترتيب فيما توقف رصيد ذئاب الجبل عند 29 نقطة في المركز الرابع عشر.

ويحاول فريق بيراميدز الفوز في المباريات القادمة للتواجد في مراكز المقدمة والحفاظ على المشاركة في البطولات الأفريقية خلال الموسم المقبل.

وأصبح الترتيب الدوري المصري كالتالي:

61
الأهلي 51
المصري 43
الاتحاد 41
سموحة 40
بيراميدز 40
إنبي 38
الجيش 37
المقاصة 37
الجونة 36
سيراميكا 33
الإسماعيلي 32
المحلة 32
المقاولون 29
البنك 25
أسوان 25
دجلة 23
الإنتاج 19

المصرى اليوم

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