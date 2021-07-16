فرع "التجارة" بنجران ينفذ 168 جولة ميدانية على المولات ومراكز التسوق

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أكدت ضرورة التباعد والالتزام بالطاقة الاستيعابية والتقيد بالإجراءات الاحترازية

نفذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمنطقة نجران 168 جولة ميدانية على المولات التجارية ومراكز التسوق بالمنطقة، استمراراً لأعمالها للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية.

وتفصيلاً، قامت الفرق بالتأكد والتنبيه على مرتادي المولات وأصحاب المحلات بضرورة التباعد والالتزام بالطاقة الاستيعابية للمحلات والعدد المحدد داخل المولات والمحلات التجارية وذلك من خلال تسجيل دخولهم عبر تطبيق توكلنا وكذلك التقيد بالإجراءات الاحترازية لسلامتهم وسلامة المستهلكين.

وتؤكد الوزارة على تطبيق الأنظمة في حال ضبط أي مخالفة تتعلق بذلك.

وتم تنفيذ الحملات بإشراف ومتابعة من مدير عام فرع وزارة التجارة بمنطقة نجران تركي راجح آل سليمان.