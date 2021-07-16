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مران الإسماعيلي..تدريبات بدنية للاعبين..واصابة أحمد مصطفى

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مران الإسماعيلي..تدريبات بدنية للاعبين..واصابة أحمد مصطفى مران الإسماعيلي..تدريبات بدنية للاعبين..واصابة أحمد مصطفى

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي تدريباته مساء اليوم الجمعة، ضمن برنامج الاعداد لمباراة بيراميدز، في مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية شاقة أبرزها رفع أثقال من أجل الارتقاء بالمعدلات البدنية لديهم، كما خاض أحمد مصطفى، تدريبات منفردة بسبب شعوره بآلام خفيفه في العضلة الخلفية.

وأدى حراس المرمى تدريبات مكثفه على العرضيات والتسديد وبناء الهجمات بشكل صحيح، واختتم المران بتقسيمة حماسية تم إيقافها عدة مرات من قبل إيهاب جلال، المدير الفني للفريق، من أجل تصحيح أخطاء اللاعبين.

ويلتقي الإسماعيلي مع بيراميدز 2 اغسطس المقبل، على استاد الدفاع الجوي، ضمن مؤجلات مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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