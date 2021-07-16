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مصرع لاعب سابق لكرة القدم داخل ارض الملعب فى مباراة لاحياء ذكرى صديقه

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مصرع لاعب سابق لكرة القدم داخل ارض الملعب فى مباراة لاحياء ذكرى صديقه مصرع لاعب سابق لكرة القدم داخل ارض الملعب فى مباراة لاحياء ذكرى صديقه

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لقي اللاعب عماد بيومي، لاعب جمهورية شبين وغزل شبين السابق، مصرعه في أثناء مباراة ودية بين قدامي اللاعبين بمدينة قويسنا محافظة المنوفية، وذلك في الذكرى الثانية للاعب الراحل أيمن حنضل، وسط ذهول وصدمة من جميع الحضور في الاستاد.

قال شهود عيان أن اللاعب السابق، أصيب بهبوط حاد، ما أدى إلى سقوطه على أرضية المعلب، وجرى نقله إلى مستشفى قويسنا المركزي لمحاولة إنقاذ حياته، ولكنه لفظ انفاسه الاخيرة وسط حزن شديد من الحضور واللاعبين.

فىما نعى نادى جمهورية شبين اللاعب الراحل فى بيان رسمى جاء فيه: «ينعى مجلس إدارة نادي جمهورية شبين الرياضي وجميع العاملين ومدربي النادي بمزيد من الحزن والاسي في وفاه الكابتن عماد بيومي نجم نادي جمهورية شبين في عصرها الذهبي».

المصرى اليوم

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