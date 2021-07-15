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الجيزة: رصف طريق التجنيد وموقف «الأتوبيس» وطريق سنترال الرماية (صور)
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الاثنين 02 أغسطس 2021 01:29 صباحاً
البنك المركزي يكشف حقيقة النماذج المتداولة لصور العملات البلاستيكية
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الاثنين 02 أغسطس 2021 01:29 صباحاً
مصر للمقاصة: نشكر وزير الرياضة لوقوفه بجانب النادي.. وفسخنا التعاقد مع «أوتشو وفوافي»
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الاثنين 02 أغسطس 2021 01:29 صباحاً
بعد برونزيتي سيف عيسى وهداية ملاك.. عضو اتحاد التايكوندو: إنفاقنا على اللعبة «متوسط»
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الاثنين 02 أغسطس 2021 01:29 صباحاً
«الخطر قادم في سبتمبر».. أحمد موسى يحذر من بطء معدلات التطعيم ضد كورونا
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الاثنين 02 أغسطس 2021 01:15 صباحاً
محمد عبدالسلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة لـ«المصري اليوم»: إعادة النظر فى رسوم الطرق ضرورة لزيادة تنافسية المصانع
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الاثنين 02 أغسطس 2021 01:15 صباحاً
المخرج مازن الغرباوى لـ«المصري اليوم»: «ألمظ وسى عبده» يُعيد الهوية للشخصية المصرية بنماذج أثرت فى تاريخنا
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الاثنين 02 أغسطس 2021 01:15 صباحاً
"ريف" يعلن تبسيط إجراءات الحصول على الدعم المباشر للمحاصيل الزراعية كافة
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الاثنين 02 أغسطس 2021 01:07 صباحاً
"الأرصاد" تنبه عسير: أمطار وضباب وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية
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الاثنين 02 أغسطس 2021 01:07 صباحاً
"هيئة الفضاء" تعزز شراكتها مع إيرباص ومجموعة من الشركات الأوروبية
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الاثنين 02 أغسطس 2021 01:07 صباحاً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
أزمة لبنان تتفاقم.. ماذا بعد اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة؟
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الخميس 15 يوليو 2021 11:35 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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