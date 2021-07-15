مدبولي: «حياة كريمة» تستهدف إتاحة الإنترنت فائق السرعة في القرى الأفقر

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قال رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أنه جرى إدراج كافة القرى المستهدفة في مبادرة « حياة كريمة» والبالغ عددها 4500 قرية ضمن شبكة الألياف الضوئية لإتاحة الانترنت فائق السرعة بها، بما يسهم في رقمنة الخدمات والتعليم عن بعد ومنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أثناء كلمته التي ألقاها، خلال فعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومي لتنمنية الريف المصري « حياة كريمة» المقام باستاد القاهرة الدولي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من الوزراء، أن المبادرة تستهدف تحسيين شبكات الهاتف المحمول داخل الريف من خلال تنفبذ 1000 برج تغطية بقرى المرحلة الأولى لافتًا إلى أن المبادرة تستهدف أكثر من نصف الشعب المصري فضلًا عن أنها ستواكب تحقيق 17 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة.

وكشف رئيس مجلس الوزراء عن مبادرة «سكن كريم» والتي تستهدف إعادة تأهيل 360 ألف وحدة سكنية في قرى الريف المصري

فت رئيس مجلس الوزراء إلى أن التكلفة الإجمالية للمبادرة تبلغ 700 مليار دولار، موكدًا أن المرحلة الأولى من هذ المشروع العملاق شملت 375 قربة من اجمالي افقر 1000 قرية.

وأكد أنه المشروع القومي الوحيد الذي يستهدف أكثر من نصف الشعب المصري؛ إذ يستهدف 58% من المواطنين

وانطلق المؤتمر الأول للمشروع القومي «حياة كريمة» بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومجموعة من الوزراء، وآلاف المواطنين الذين يمثلون مختلف طوائف الشعب المصري، وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات المصرية والإقليمية والدولية، وذلك في استاد القاهرة الدولي.

وانطلقت مبادرة "حياة كريمة" في يناير 2019 لتحسين مستوى المعيشة فى آلاف القرى المصرية، بهدف رفع مستوى المعيشة فى التجمعات الريفية المستهدفة.