رقم 666 يتصدر تريند جوجل؟ فهل هو رمز الشيطان؟ ولماذا يمنع البحث عنه؟

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تصدر اليوم رقم 666 تريند جوجل، حيث بحث عنه الآلاف في مصر لمعرفة سر هذا الرقم ودلالته ولماذا هو تحديدا عن باقي الأرقام، علما بأن بعض الفنادق تتخطى هذا الرقم ولا يتم الترقيم به مثله مثل رقم 13 لدى البعض، وهناك بعض الراويات التي تخص هذا الرقم خاصة أنه يظهر في العديد من أفلام الرعب والتي تكون ذات طابع ديني أكثر لإضفاء طابع أكثر تأثيرا على تلك النوعية من الأفلام، ويعد فيلم The Omen من أشهر هذه النوعية التي ظهر فيها هذا الرقم.

ويعتبر البعض أن رقم 666 هو رقم الوحش أو الشيطان أو المسيح الدجال، حيث إن ذكر هذا الرقم موجود في الفصل 13، الآية 18 من سفر الرؤيا في معظم مخطوطات العهد الجديد وفي الترجمات الإنجليزية للكتاب المقدس، ويكتب باليونانية χξϛ ويكتب بالعربية بنفس كتابته بالانجليزية وهو 666.

وبعض التعاليم الدينية التي تفسر الكتب المقدسة من خلال الأرقام وما يسمى بأسرار الأرقام ودلالتها في الكتب المقدسة يعتبرون أن رقم 6 هو رقم النقص أو «كمال النقص» وأن رقم 7 يشير إلى الكمال وكذلك رقم 3.

رقم 666

ويقول أستاذ مقارنة الأديان، إكرام لمعي، وفقًا لشبكة سي إن إن، إن الأصوليين يفسرون هذا الرقم على أنه يتحدث عن المستقبل خاصة الأيام الأخيرة ويوم القيامة والدينونة ونهاية العالم وخروج وحش من الأرض يقوم بعمل معجزات عظيمة يضلل بها البشر عن عبادة الله الواحد ويدعوهم للسجود لوحش آخر خرج من البحر ويضع على أياديهم سمة هذا الوحش ومن يرفض السجود له يتم قتله.

وقد فسر بعض المسيحيين الذين كانوا معاصرين للكاتب في العهد الجديد أنه يقصد الإمبراطور الروماني نيرون الذي كان يضطهد الكنيسة بوحشية والكاتب لا يقدر على أن يكتب اسمه مباشرة لئلا يلقيه للوحوش في حلبة المصارعة لتسلية الجماهير أو يصلبه ويشعل النار فيه لإضاءة روما ويقتل أيضًا المرسل لهم الرسالة، حيث كان يوحنا كاتب الرسالة قد بلغ التسعين وكان منفيًّا بأمر الإمبراطور إلى جزيرة بطمس، وكان من الحكمة أن يكتب بطريقة رمزية لا يفهمها سوى المتلقي أما حاملو الرسالة فظنوا أنه وصل إلى سن الخرف.