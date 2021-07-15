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مصور  للمبتدئين: تخيل الصورة قبل أن تلتقطها  

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مصور  للمبتدئين: تخيل الصورة قبل أن تلتقطها   مصور  للمبتدئين: تخيل الصورة قبل أن تلتقطها  

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كيف تحترف التصوير الفوتوغرافي؟ سؤال يراود الكثير من المبتدئين، ويعتبر فن التصوير الفوتوغرافي من الفنون التي تتطلب بعض المواصفات الخاصة للمشتغلين به كالرؤية الصحيحة والحس الإبداعي وغيرهما من الأمور الفنية بجانب تعلم الأمور التقنية كاستخدام الكاميرا وكيفية التصوير وهكذا.

قدم إسلام عارف، المصور الفوتوغرافي، عدة نصائح لكي يصبح الشخص مصورًا محترفًا.

وقال عارف، في تصريحات تليفزيونية، إن «النصيحة الأهم لكي تحصل على صور تمتاز بأسلوبك أن تصور شيئًا تؤمن به وتُريد إيصال رسالة معينة عن طريق الصورة التي تلتقطها».

وتابع موجهًا نصيحته للمصور المبتدئ، قائلًا: «اذهب لأماكن غير متوقعة ولن يتخيل أحد أن يذهب مصور هُناك فهذا يجعلك تلتقط صورا قد لا تكون متوقعة وبالطبع من هنا يأتي التميز، كما يمكنك تقليد صورة معينة أعجبتك لتتعلم منها ولكن عندما تُصبح محترفًا لا يمكنك التقليد، عليك أن تصنع أسلوبك الخاص والابتعاد نهائيًا عن التقليد».

وأردف: «تخيل الصورة قبل أن تلتقطها فالمصور المبدع أو الإبداع عمومًا يأتي من خيال الإنسان وليست الكاميرا مبدعة بل من يستخدم الكاميرا هو المبدع، فالقلم ليس هو المبدع بل من يستخدم القلم ليرسم أو يكتب هو المبدع. عليك تذكر هذا دائمًا».

المصرى اليوم

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