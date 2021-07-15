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الأهلي يقترب من ضم لاعب برشلونة السابق

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الأهلي يقترب من ضم لاعب برشلونة السابق الأهلي يقترب من ضم لاعب برشلونة السابق

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أصبح البرازيلي باولينيو لاعب فريق جوانزهو الصيني السابق، قريبًا من الانضمام إلى الأهلي السعودي رغم تلقيه أكثر من عرض خلال الفترة الأخيرة.

ويحظى صاحب الـ32 ربيعًا باهتمام كبير من عدة أندية خليجية يأتي في مقدمتها النصر والأهلي من بالإضافة إلى أندية قطرية وإماراتية.

وبحسب تقارير صحفية سعودية، فإن المفاوضات بين باولينيو وصلت إلى مراحل متقدمة وتم الاتفاق على كافة بنود العقد ويتبقى فقط تحويل قيمة المقدم إلى اللاعب.

ويمتلك باولينيو مسيرة مميزة، حيث سبق له التتويج بالدوري الإسباني وكأس الملك مع برشلونة، كما حقق عدة بطولات محلية مع جوانزهو الصيني، وفاز مع البرازيلي ببطولة للقارات عام 2013.

وتنشط إدارة الأهلي بقوة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية للتعاقد مع أكثر من صفقة من أجل التتويج بلقب الدوري السعودي والمنافسة على بطولة دوري أبطال آسيا.

المصرى اليوم

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