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أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن أمن مصر القومي خط أحمر لا يمكن اجتيازه شاء من شاء وأبى من أبى، مشددا على أن ممارسة الحكمة والجنوح إلى السلم لا يعني السماح بالمساس بأمن الوطن.

وقال الرئيس السيسي خلال احتفالية تدشين مبادرة حياة كريمة لرفع مستوى معيشة أبناء الريف المصري، والمقامة باستاد القاهرة، مساء الخميس، إن مصر «لديها خيارات عديدة للحفاظ على أمنها القومي وستستخدمها وفقا لما يتناسب مع الموقف وتوقيته، نحن نريد أن نجعل نهر النيل نهرا للخير للجميع دون المساس بمياه مصر وحصة مصر».

ووجه الرئيس خطابه للشعب قائلا: «أعرف أن هناك قلقًا عاما بين جموع المصريين، وهو قلق مشروع لتعلق الأمر بالمياه وحياة الناس، لكن أقول لكم عيشوا حياتكم وبلاش هري».

وأضاف الرئيس «كل الشكر للقوات المسلحة والشرطة وعمال وفلاحين مصر والمرأة المصرية، وأقول لكم إن الإيمان بالحلم يصنع الحاضر ويصنع المستقبل.. وحلمي لوطني كبير وعظيم مثل أحلامكم».

وذكر أنه سيجري رفع كفاءة معيشة 58 مليون مواطن في 4 آلاف قرية خلال 3 سنوات في مجالات الصحة والتعليم والخدمات.

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