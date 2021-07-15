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أبرز تصريحات الرئيس عن سد النهضة

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أبرز تصريحات الرئيس السيسي عن سد النهضة أبرز تصريحات الرئيس عن سد النهضة

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أكد الرئيس عبدالفتاح أن أمن القومي خط أحمر لا يمكن اجتيازه شاء من شاء وأبى من أبى، مشددا على أن ممارسة الحكمة والجنوح إلى السلم لا يعني السماح بالمساس بأمن الوطن.

وقال الرئيس السيسي خلال احتفالية تدشين مبادرة حياة كريمة لرفع مستوى معيشة أبناء الريف المصري، والمقامة باستاد القاهرة، مساء الخميس، إن مصر «لديها خيارات عديدة للحفاظ على أمنها القومي وستستخدمها وفقا لما يتناسب مع الموقف وتوقيته، نحن نريد أن نجعل نهر النيل نهرا للخير للجميع دون المساس بمياه مصر وحصة مصر».

ووجه الرئيس خطابه للشعب قائلا: «أعرف أن هناك قلقًا عاما بين جموع المصريين، وهو قلق مشروع لتعلق الأمر بالمياه وحياة الناس، لكن أقول لكم عيشوا حياتكم وبلاش هري».

وأضاف الرئيس «كل الشكر للقوات المسلحة والشرطة وعمال وفلاحين مصر والمرأة المصرية، وأقول لكم إن الإيمان بالحلم يصنع الحاضر ويصنع المستقبل.. وحلمي لوطني كبير وعظيم مثل أحلامكم».

وذكر أنه سيجري رفع كفاءة معيشة 58 مليون مواطن في 4 آلاف قرية خلال 3 سنوات في مجالات الصحة والتعليم والخدمات.

- مصر القومية المدنية الحديثة هي التي تليق بالمصريين
- اعتبر اليوم اعلان الجمهورية الجديدة ، الجمهورية المصرية
- لدينا خيارات متعدده فى الحفاظ على امننا القومى نقيمها طبقا للموقف والظروف
- ان ممارسة الحكمة والجنوح للسلم لايعني التهاون في حق الوطن
‏- اليوم نعلن قرارنا بان نستعيد مصر شعبا ودولة من البغي والمتاجرة بالوطن والدين
- اعلن اطلاق اكبر مشروع في تاريخ مصر ، تطوير الريف المصري بميزانية تفوق ال٧٠٠ مليار جنية ، وتنفيذ المشروع في مدة ٣ سنوات
-⁧‫ الجمهورية الجديدة‬⁩ ترسخ مفاهيم العدالة والكرامة الإنسانية
- الجمهورية الجديدة تمتلك القدرات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية الشاملة ، وتعلي مفهوم المواطنة وقبول الاخر
- نتعامل مع كل قضايانا بتخطيط عميق
- مصر أصبحت تمتلك من الأدوات السياسية والقوة العسكرية والاقتصادية ما يعزز من إنفاذ إرادتنا وحماية مقدراتنا
- قبل ماتحصل حاجة لمصر يبقى لازم انا والجيش نروح الأول عشان يحصل لها حاجة
- هقولكم كلمة بتقولوها كتير "بلاش هري"
- احنا كمصريين لايليق بنا أن نقلق

المصرى اليوم

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