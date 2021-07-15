أخبار عاجلة

الجيزة: رصف طريق التجنيد وموقف «الأتوبيس» وطريق سنترال الرماية (صور) -
البنك المركزي يكشف حقيقة النماذج المتداولة لصور العملات البلاستيكية -
مصر للمقاصة: نشكر وزير الرياضة لوقوفه بجانب النادي.. وفسخنا التعاقد مع «أوتشو وفوافي» -
بعد برونزيتي سيف عيسى وهداية ملاك.. عضو اتحاد التايكوندو: إنفاقنا على اللعبة «متوسط» -
«الخطر قادم في سبتمبر».. أحمد موسى يحذر من بطء معدلات التطعيم ضد كورونا -
محمد عبدالسلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة لـ«المصري اليوم»: إعادة النظر فى رسوم الطرق ضرورة لزيادة تنافسية المصانع -
المخرج مازن الغرباوى لـ«المصري اليوم»: «ألمظ وسى عبده» يُعيد الهوية للشخصية المصرية بنماذج أثرت فى تاريخنا -
"ريف" يعلن تبسيط إجراءات الحصول على الدعم المباشر للمحاصيل الزراعية كافة -
"الأرصاد" تنبه عسير: أمطار وضباب وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية -
"هيئة الفضاء" تعزز شراكتها مع إيرباص ومجموعة من الشركات الأوروبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

بأمر .. إجازة عيد الأضحى تبدأ من السبت 17 يوليو حتى 24 يوليو الجاري

Print
بأمر السيسي.. إجازة عيد الأضحى تبدأ من السبت 17 يوليو حتى 24 يوليو الجاري بأمر .. إجازة عيد الأضحى تبدأ من السبت 17 يوليو حتى 24 يوليو الجاري

اشترك لتصلك أهم الأخبار

بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وبمناسبة إطلاق المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، فقد تقرر أن تكون إجازة عيد الأضحى من بعد غد السبت الموافق 17 يوليو، وحتى يوم السبت الموافق 24 يوليو الجاري، بحيث تكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقًا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
والد الطفلة الفلسطينية «بيان» يكشف كواليس استجابة السيسي لحالتها

والد الطفلة الفلسطينية «بيان» يكشف كواليس استجابة السيسي لحالتها

السيسي يعرب عن اهتمام مصر بتطوير التعاون مع التشيك في إطار تجمع دول فيشجراد

السيسي يعرب عن اهتمام مصر بتطوير التعاون مع التشيك في إطار تجمع دول فيشجراد

بعد تصديق «السيسي» على لائحة «النواب».. تعرف على نصوص القانون (تفاصيل)

بعد تصديق «السيسي» على لائحة «النواب».. تعرف على نصوص القانون (تفاصيل)

السيسي يستقبل وزير خارجية التشيك

السيسي يستقبل وزير خارجية التشيك