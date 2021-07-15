أشغال شاقة في مران الإسماعيلي استعدادًا لمواجهة بيراميدز

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خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي مرانهم الرئيسي مساء اليوم الخميس، على استاد الإسماعيلية، استعدادا لمباراة بيراميدز.



بدأ المران بوحدات بدنية مكثفة للاعبين ضمن سياسة الجهاز الفني من أجل الارتقاء بالمعدلات البدنية لديهم، كما تطرق المران لتدريبات خططية شملت التحرك بدون كرة وخلق الفرص مع التسليم والتسلم تحت الضغط.

وخصص الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال تدريبات على التسديد على مرمى صغير للوقوف على دقة التسديد لدي كل لاعب.

وأدى حراس المرمى تدريبات متنوعة تحت إشراف مدربهم مصطفى كمال.

ويلتقي الإسماعيلي مع بيراميدز، 2 أغسطس المقبل، على استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.