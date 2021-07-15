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النص الكامل لكلمة بشأن سد النهضة ()

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النص الكامل لكلمة السيسي بشأن سد النهضة (فيديو) النص الكامل لكلمة بشأن سد النهضة ()

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أكد الرئيس عبدالفتاح أن تسعى لجعل نهر النيل نهرًا للشراكة والخير.

وأضاف الرئيس السيسي- في كلمة خلال فعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومي (حياة كريمة) لتنمية قرى الريف المصري- «أكدنا دائما استعداد مصر لنقل الخبرات في مشاريع الكهرباء والإنتاج الزراعي لكل أشقائنا في القارة الإفريقية».

وشدد الرئيس السيسي على أن تحرك مصر في مجلس الأمن الدولي بشأن قضية سد النهضة الإثيوبي جاء لوضع القضية على أجندة المجتمع الدولي، مضيفًا أن مصر طالبت باتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

وأشار إلى أن مشاريع مصر تستهدف الحفاظ على كل نقطة مياه.

وجدد الرئيس عبدالفتاح السيسي العهد أمام رموز الشعب المصري، بالعمل من أجل الوطن وصالحه، وقال إن «الأحلام لا تسقط بالتقادم والإيمان بالحلم يصوغ الحاضر ويصنع المستقبل».

وأضاف الرئيس السيسي- في كلمة خلال فعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومي (حياة كريمة) لتنمية قرى الريف المصري- «حلمي لوطني كبير وعظيم مثل أحلامكم».

وشدد الرئيس السيسي على أن الدولة تتعامل مع كل القضايا بتخطيط عميق.

وشدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على المصريين بضرورة ألا يقلقوا بشأن قضايا المياه، وقال الرئيس موجهًا حديثه للشعب «لا يليق بنا أن نقلق أبدا.. عيشوا حياتكم».

ووجه الرئيس السيسي رسالة إلى الأشقاء في السودان وإثيوبيا بضرورة العمل على التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة، «لكي نعيش في خير وسلام».

المصرى اليوم

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