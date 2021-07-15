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واصل سعر الذهب، مساء اليوم الخميس، 15 يوليو 2021، حالة التذبذب التي شهدها على مدار اليوم، حيث انخفض عقب انتهاء شهادة جيروم باول رئيس الاحتياطى الفيدرالى والتى أكد فيها على ارتفاع التضخم مؤكدا على أن السياسة النقدية ستظل ملائمة للوضع متوقعا أن يستمر في شراء السندات حتى يكون هناك تقدم كبير آخر، كما توقع أن أسعار الفائدة ستظل بالقرب من الصفر حتى عام 2023 على الأقل وهو مادفع الدولار للارتفاع مما ضغط على الذهب وتسبب في انخفاضه، ولكنه مالبث أن عاود الارتفاع في المساء .

وشهدت أسعار الذهب في مصر، مساء الجمعة، استقرارا عن الاسعار المرتفعة التي حققتها مساء الأربعاء، في استجابة لتغيرات سعر الذهب عالميًا، وأعلنت شعبة الذهب في مصر أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، في الصاغة بدون المصنعية، مساء اليوم، 907 جنيهات، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، 794 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا عند 680 جنيهًا، والجنيه الذهب عند سعر 6350 جنيهًا.

وشهدت أسعار الذهب عالميا، ارتفاع عقود الذهب الآجلة خلال دورة الولايات المتحدة، بنسبة 0.32%، كما ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.22%، رغم أن علاقتهما عكسية في العادة، وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، مساء اليوم الخميس، 808.32 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1،829.42 $.

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