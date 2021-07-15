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القاهرة : حملة على محال اللحوم بالأزبكية ومصادرة 50 كيلو أسماك في الشرابية

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القاهرة : حملة على محال اللحوم بالأزبكية ومصادرة 50 كيلو أسماك في الشرابية القاهرة : حملة على محال اللحوم بالأزبكية ومصادرة 50 كيلو أسماك في الشرابية

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فى إطار استعداد محافظة القاهرة لعيد الأضحى تابع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، الحملة التي شنتها الأجهزة التنفيذية بحي الأزبكية بالتنسيق مع إدارة الطب البيطرى وبمعاونة شرطة المرافق بالحى، حيث تم القيام بتنظيم حملة ميدانية على محلات الجزارة ومنافذ اللحوم والمطاعم بشارع كلوت بك بنطاق الحى ومراجعة صلاحية الاستهلاك والجودة.

كان اللواء محافظ القاهرة وجه رؤساء الأحياء ومديريات الطب البيطري والتموين بتكثيف الحملات على المجازر والمتاجر منعا لتداول أي سلع غير آدمية ولفرض الانضباط بالأسواق.

كما شن حي الشرابية حملة كبرى بالتنسيق مع الطب البيطري والتموين والصحه والبيئة، بحضور إدارة المتابعة والإشغالات وقسم شرطه الشرابية، وأسفرت الحملة عن إعدام 50 كيلو سمك ومصادرة خروف ذبح خارج المجزر وتحرير محضرين إشغال.

المصرى اليوم

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