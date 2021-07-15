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شاهد.. ماذا قال أول حاج وصل مكة المكرمة لأداء مناسك الحج

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شاهد.. ماذا قال أول حاج وصل مكة المكرمة لأداء مناسك الحج شاهد.. ماذا قال أول حاج وصل مكة المكرمة لأداء مناسك الحج
أشاد بالخدمات المقدمة منذ وصوله مطار جدة

شاهد.. ماذا قال أول حاج وصل مكة المكرمة لأداء مناسك الحج

أكد الحاج الدكتور المغربي محمد نجم الدين، الذي يعمل طبيباً في مستشفى الملك فيصل التخصصي بمدينة الرياض، أن تنظيم الحج لهذا العام الاستثنائي كان مميزاً جداً في ظل توفر جميع الخدمات من كافة أجهزة الدولة، مؤكداً أن جهود في التصدي للجائحة كانت مثالاً يحتذى بها متفوقة على الدول الأوروبية.

جاء ذلك في مقطع وثقته "سبق" بمطار الملك عبدالعزيز الدولي خلال وصول الحاج المغربي للمطار قادماً من الرياض لأداء مناسك الحج في هذا العام كأول الواصلين للديار المقدسة وسط الخدمات المتكاملة من كافة أجهزة الدولة.

وقال "نجم الدين" إن استخدام السعودية للتقنية الحديثة في حج هذا العام كان وراء تسهيلات إجراءات الحج، منوهاً بمطار الملك عبدالعزيز الجديد بجدة ومساحاته الكبيرة ومشاركة الكوادر السعودية؛ ما أسهم في إنهاء الإجراءات في وقت قصير.

وعن جهود المملكة في التصدي لجائحة كورونا؛ أبان الدكتور محمد أن السعودية تفوقت على الدول الأوروبية في التصدي للجائحة العالمية من خلال قراراتها التي روعي فيها مصلحة الإنسان وصحته أولاً، والشاهد على ذلك ندرة الحالات الحرجة وأن الإصابات كانت خفيفة.

وفي ختام حديثه، رفع الحاج الدكتور محمد نجم الدين الشكر والثناء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان -يحفظهما الله- على ما يقدمان للإسلام والمسلمين، سائلاً الله أن يحفظ المملكة وأهلها وسائر بلاد المسلمين. الحج ضيوف الرحمن موسم الحج المشاعر المقدسة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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