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الهلال يواصل التحضير تأهباً لانطلاق الموسم.. و"بن نافل" يجتمع مع "جارديم"

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الهلال يواصل التحضير تأهباً لانطلاق الموسم.. و"بن نافل" يجتمع مع "جارديم" الهلال يواصل التحضير تأهباً لانطلاق الموسم.. و"بن نافل" يجتمع مع "جارديم"

الهلال يواصل التحضير تأهباً لانطلاق الموسم.. و

أجرى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم الخميس مراناً اعتيادياً ضمن معسكره الإعدادي المقام حالياً في النمسا تأهباً لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2021/2022 م.

حيث ركز مدير الجهاز الفني البرتغالي "ليوناردو جارديم" في المران على الجوانب اللياقية والفنية، وتابع الحصة التدريبية رئيس مجلس إدارة النادي "فهد بن نافل".

واشتمل المران على تدريبات لياقية، وجمل فنية، ومناورة على كامل الملعب.

وشارك "عبد الله رديف" في التدريبات الجماعية؛ وذلك بعد وصوله ظهر اليوم إلى النمسا.

يؤدي الفريق يوم غد الجمعة تدريباته وذلك على فترتين صباحية ومسائية.

وكان فهد بن نافل رئيس نادي الهلال انضم اليوم الخميس، إلى معسكر الفريق الأول لكرة القدم، الذي تحتضنه النمسا استعداداً للموسم الجديد 2021-2022.

وفور وصوله عقد رئيس النادي، اجتماعاً مع البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب الفريق، ناقش خلاله البرنامج الزمني، والتحضيرات اللازمة، قبل أن يلتقي باللاعبين وأفراد الجهاز الفني.

يذكر أن جارديم، حرص خلال الأيام الماضية على التدريبات في فترتين صباحية ومسائية، معززاً من رفع المعدلات اللياقية لدى اللاعبين، في وقت انضم البرتغالي نونو فيليب المعد الفني إلى الطاقم الفني بناءً على طلب جارديم، حيث بدأ في مهامه من الخميس.الهلال

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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