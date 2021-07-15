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قال الرئيس السيسي إن المساس بأمن مصر القومي خط أحمر ولا يمكن اجتيازه.

وأضاف «السيسي»، خلال كلمته بالمؤتمر الأول للمشروع القومي «حياة كريمة»: «دائما بنتعامل في كل القضايا بعقل راشد وتخطيط عميق وعمرنا ما عشنا الوهم ولا حاولنا نقدم الوهم للشعب ولا نصدره للشعب».

وتابع: «مش انتوا أمِّنتوني على المياه وهقول يارب يعينّي على هذه الأمانة»، مردفا: «بفضل الله لم نحاول أن ندغدغ مشاعر الناس.. والقلق فيما يخص المياه قلق مشروع».

وأشار: «إحنا لما اتكلمنا مع الإثيوبيين والسودانين كنا بنتكلم على إننا نخلي نهر النيل للشراكة والخير، وقولنا وأكدنا أن إحنا مش عايزين الخير لينا لوحدنا إحنا عايزين الخير للكل».

وتابع السيسي: «مستقبل البلاد والشعوب يتم من خلال العمل، والنجاح الذي وصلنا إليه من خلال وحدتنا، ولو حصل حاجة لمصر لازم أنا والجيش نروح عشان البلد دي تعيش».

وتابع للمصريين: «متقلقوش من حاجة بشأن سد النهضة، وعيشوا حياتكم»، قائلًا: «بلاش هري».