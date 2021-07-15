أخبار عاجلة

من بينها السعودية .. 16 دولة يتحكمون في ذهب العالم -
وزير الخارجية: لن نطبع مع إسرائيل.. وسنرحب بإيران في هذه الحالة -
"أمانة مكة" تتفاعل مع شكوى مواطن وثَّق رصيف موقف حافلات يتوسط شارعًا -
هل تريد الحصول على 100/ 100 قدرات؟ هذه وصفة "جودي".. وهذا سر عزوفها عن "تويتر" -
«صراع الأصوليات» و«نون النسوة» فى العدد الأحدث لـ«ميريت» -
تسجيل صوتي نادر يعرض لأول مرة للراحلة سعاد حسني يكشف أسرار جديدة عن حياتها (فيديو) -
وزير الخارجية: لن نطبع مع إسرائيل.. وسنرحب بإيران في هذه الحالة -
"أمانة مكة" تتفاعل مع شكوى مواطن وثَّق رصيف موقف حافلات يتوسط شارعًا -
هل تريد الحصول على 100/ 100 قدرات؟ هذه وصفة "جودي".. وهذا سر عزوفها عن "تويتر" -
"بلدية محايل" ترفع 2398 طنًا من المياه و478 م3 مخلفات بسبب الأمطار الغزيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

فيضانات «كارثية» تجتاح أوروبا الغربية وتخلف 50 قتيلًا وعشرات المفقودين

Print
فيضانات «كارثية» تجتاح أوروبا الغربية وتخلف 50 قتيلًا وعشرات المفقودين فيضانات «كارثية» تجتاح أوروبا الغربية وتخلف 50 قتيلًا وعشرات المفقودين

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الشرطة الألمانية، إن 42 شخصا على أقل تقدير لقوا حتفهم غربي ألمانيا، فضلًا عن فقدان العشرات جراء الفيضانات الجامحة، التي اعقبت هطول أمطار قياسية غربي أوروبا.

وقع فيضان في ولايتي «راينلاند بالاتينات» و«نورد راين فيستفالن»، حيث جرفت المياه المباني والسيارات.

في السياق ذاته لقي 6 أشخاص على الأقل حتفهم في بلجيكا المجاورة، وحثت مدينة لييج البلجيكية جميع السكان على المغادرة، حسبما ذكرته «بي بي سي».

كما تضررت هولندا بشدة، حيث ألحقت الفيضانات أضرارا بالعديد من المنازل في مقاطعة ليمبورج الجنوبية، وأُخلي عدد من دور الرعاية بها.

يأتي ذلك في أعقاب هطول الأمطار القياسي في أجزاء من أوروبا الغربية، مما تسبب في فيضان الأنهار الرئيسية على ضفافها

ووصفت مالو دريير، رئيسة ولاية راينلاند بالاتينات الألمانية، الفيضانات بأنها "كارثية" لافتة إلى أن "هناك قتلى ومفقودين غير أن العديد من المواطنين زالوا في خطر"

واضافت دريير أن " جميع خدمات الطوارئ في بلادها تعمل على مدار الساعة وتخاطر بحياتها".

وتم نشر مروحيات الشرطة ومئات الجنود في بعض المناطق لمساعدة السكان الذين تقطعت بهم السبل. وقالت الشرطة الألمانية في وقت سابق إن عشرات الأشخاص كانوا ينتظرون على أسطح المنازل ليتم إنقاذهم.

وأعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، عن صدمتها من الدمار الذي خلفته الفيضانات القاتلة غربي البلاد. وقالت: "صُدمت من الكارثة التي يعاني منها الكثير من المواطنين في المناطق التي غمرتها الفيضانات".

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه