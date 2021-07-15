فيضانات «كارثية» تجتاح أوروبا الغربية وتخلف 50 قتيلًا وعشرات المفقودين

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أعلنت الشرطة الألمانية، إن 42 شخصا على أقل تقدير لقوا حتفهم غربي ألمانيا، فضلًا عن فقدان العشرات جراء الفيضانات الجامحة، التي اعقبت هطول أمطار قياسية غربي أوروبا.

وقع فيضان في ولايتي «راينلاند بالاتينات» و«نورد راين فيستفالن»، حيث جرفت المياه المباني والسيارات.

في السياق ذاته لقي 6 أشخاص على الأقل حتفهم في بلجيكا المجاورة، وحثت مدينة لييج البلجيكية جميع السكان على المغادرة، حسبما ذكرته شبكة «بي بي سي».

كما تضررت هولندا بشدة، حيث ألحقت الفيضانات أضرارا بالعديد من المنازل في مقاطعة ليمبورج الجنوبية، وأُخلي عدد من دور الرعاية بها.

يأتي ذلك في أعقاب هطول الأمطار القياسي في أجزاء من أوروبا الغربية، مما تسبب في فيضان الأنهار الرئيسية على ضفافها

ووصفت مالو دريير، رئيسة ولاية راينلاند بالاتينات الألمانية، الفيضانات بأنها "كارثية" لافتة إلى أن "هناك قتلى ومفقودين غير أن العديد من المواطنين زالوا في خطر"

واضافت دريير أن " جميع خدمات الطوارئ في بلادها تعمل على مدار الساعة وتخاطر بحياتها".

وتم نشر مروحيات الشرطة ومئات الجنود في بعض المناطق لمساعدة السكان الذين تقطعت بهم السبل. وقالت الشرطة الألمانية في وقت سابق إن عشرات الأشخاص كانوا ينتظرون على أسطح المنازل ليتم إنقاذهم.

وأعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، عن صدمتها من الدمار الذي خلفته الفيضانات القاتلة غربي البلاد. وقالت: "صُدمت من الكارثة التي يعاني منها الكثير من المواطنين في المناطق التي غمرتها الفيضانات".