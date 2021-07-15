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بعد رحيله رسميًا.. ماذا قدم ساسي خلال 108 مباريات مع ؟

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أعلن الدولي التونسي فرجاني ساسي رحيله رسميًا عن نادي بعد 3 مواسم قضاها في القلعة البيضاء منذ قدومه عبر بوابة النصر السعودي في منتصف عام 2018.

ولم يكن رحيل ساسي هادئًا بسبب رغبة إدارات الزمالك المتعاقبة في الحفاظ على خدماته ومحاولة تجديد التعاقد لموسمين على الأقل، وهو ما قابله اللاعب بالرفض اعتراضًا على المقابل المادي.

ويستعرض «المصري اليوم» رحلة صاحب الـ29 ربيعًا مع الفارس الأبيض والتي شهدت العديد من الإنجازات.

فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي - صورة أرشيفية

لعب فرجاني ساسي 108 مباريات بقميص الزمالك وساهم التونسي في صناعة 34 هدفًا حيث أسكن 16 كرة شباك الخصوم كان أبرزها في مرمى النادي الأهلي ببطولة الدوري، فيما قام بـ18 لعبة حاسمة تحولت إلى أهداف.

وحقق التونسي 4 ألقاب متنوعة بين قارية ومحلية خلدت لمساته الرائعة في ذكريات عشاق القميص الأبيض (الكونفيدرالية الإفريقية- السوبر الإفريقي) (كأس - السوبر المصري).

لعب سجل أهدافًا صناعة أهداف ألقاب رسمية غير رسمية
108 16 18 4 1

وتحاول إدارة الزمالك الحالية البحث عن لاعب وسط يعوض غياب فرجاني ساسي وسط تقارير تؤكد اقتراب التعاقد مع نجم أحد فرق شمال إفريقيا.

المصرى اليوم

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